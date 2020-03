3CX estende l'offerta alle scuole con la soluzione di E-learning gratuito

ha annunciato l'aggiunta di, in concomitanza con l'offerta commercialeche è stata rilasciata la scorsa settimana.La licenza gratuita, che rientra nell'edizione Pro del pacchetto comunicazione 3CX, i“L'epidemia del Coronavirus avrà un impatto incommensurabile sulle scuole e sulle università, in molti casi ritardando i tempi degli esami, le lauree e ritardando la progressione dell'istruzione e dello sviluppo dei bambini. Crediamo che, con gli strumenti giusti, le scuole possano minimizzare le conseguenze negative dell'arresto e continuare ad insegnare agli studenti a distanza. Stiamo ampliando la nostra offerta con la speranza di poter aiutare le scuole, gli insegnanti, gli studenti e i genitori durante questa crisi.” -La funzione di conferenza web, 3CX WebMeeting, permette a studenti e insegnanti di vedersi faccia a faccia in una classe online. Non solo possono partecipare alle discussioni, ma possono anche usufruire di funzionalità collaborativeInoltre, la soluzione gratuita Pro, includee un'applicazione web per effettuare e ricevere chiamate, chattare e altro ancora, consentendo agli insegnanti e agli amministratori scolastici di mantenersi in contatto tra loro e con i genitori. Le scuole e le università possono anche utilizzare il plugin 3CX Live Chat and Talk per i siti web, in modo che i genitori possano mettersi in comunicazione facilmente e gratuitamente.3CX ha creato una ​pagina dedicata​ sul suo sito web per le scuole che desiderano ottenere una licenza gratuita, per 1 anno. L'offerta sarà valida fino al superamento di questo periodo di crisi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita