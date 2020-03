Pocketbook Reader: un’intera biblioteca a portata di app

è l'app gratuita di PocketBook che permette di leggere sull'ereader ma anche da qualsiasi altro dispositivo grazie al servizio gratuito PocketBook Cloud: una libreria sempre sincronizzata come un segnalibro virtuale per riprendere la lettura dall'ultima pagina letta da un dispositivo o da un altro.L'app consente diproprio come sugli scaffali di una biblioteca ma anche leggere le recensioni dei titoli più recenti e i consigli di PocketBook.L'app supporta tutti i formati più diffusi (e può essere installata su smartphone, tablet e PC. Inoltre, grazie ai dizionari integrati, è più facile scaricare e leggere libri in lingua straniera e ascoltare audiolibri (in tutti i formati disponibili) attraverso la funzione di sintesi vocale.L'interfaccia di PocketBook Reader offreper personalizzare la grandezza e i font dei caratteri, i colori, i margini e i modelli di pagina, nonchè molte altre caratteristiche che la rendono user-friendly.L'app è scaricabile da Appstore e Googleplay.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita