Reinventarsi ai tempi del Coronavirus: tre esempi attuali

Affrontare l' emergenza Coronavirus di questo periodo comporta anche molti cambiamenti, soprattutto sulle abitudini di vita e di acquisto. È in questo quadro che anche lesono quelli di, che ha lanciato il servizio di Delivery per la consegna delle merci a bordo taxi, quello diche ha sospeso il proprio servizio di carpooling e creato la piattaforma che calcola i benefici dello, e infine quello di, che ha dato il via alla Cambridge Online Experience 2020 per la formazione degli insegnanti.Per diminuire gli spostamenti delle persone ma assicurare quello delle merci, Wetaxi ha attivato - a partire dalla città di Roma e in collaborazione con cooperativa romana Samarcanda 06.5551 - il servizio di Delivery, che consente di. È possibile prenotare la chiamata del taxi in anticipo per qualsiasi tratta, inserendo il giorno e l'orario desiderato e pagando comodamente in app; la consegna e il ritiro dei pacchi avvengono a bordo strada, assicurando trasparenza e sicurezza.Una soluzione che da una parte supporta i tassisti, colpiti da un netto calo delle corse, dall'altra i cittadini, le aziende e i professionisti che possono far recapitare pacchi di diverso tipo senza uscire di casa. Anche per questo motivo, attiva nella gestione del carpooling aziendale, in accordo con le direttive sanitarie e il Dpcm, ha come prima cosa invitato tutti a non fare carpooling per ridurre le occasioni di contagio, disattivando tutte le funzionalità di certificazione dei viaggi. Allo stesso tempo, ha: in tempi record e sviluppando il servizio al 100% in puro smart working, Jojob ha lanciatoAperta a tutti, la piattaforma permette ad aziende e dipendenti - che attualmente lavorano in smart working - di. Grazie agli algoritmi e alla tecnologia proprietaria sviluppati da Jojob, #ColleghiAmoilLavoro è in grado di quantificare tempo, anidride carbonica e denaro risparmiati non percorrendo quotidianamente la tratta casa-lavoro., da oltre 80 anni ente certificatore del livello di lingua inglese nel nostro Paese, ha dato vita alla "Cambridge Online Experience 2020", unaLa Cambridge Online Experience, che si terrà, nasce con l'intenzione di "reinventare" i Cambridge Days, appuntamento annuale che avrebbe previsto nel mese di marzo un tour di cinque città italiane. La partecipazione alla Cambridge Online Experience è gratuita previa iscrizione, anche se una nota avverte che i posti sono limitati.