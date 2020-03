Google apre una sezione COVID-19

L’emergenzasta moltiplicando le ricerche online sul tema. Un trend che Google sta osservando dall’inizio dell’anno, quando ancora i casi di contagio erano confinati alla sola Cina. Oggi, per questo il colosso californiano ha deciso di aprire, in cui vengono elencati link verso pagine di approfondimento su sintomi, buone pratiche, trattamenti e statistiche.In sostanza, ogni volta che un utente cerca una parola legata al Coronavirus si apre uno spazio ad hoc, in cui sono riportati tra l'altro anche i link ai vari siti governativi e a video istituzionali, localizzati in base al Paese in cui viene lanciata la ricerca.ed è raggiungibile da utenti di oltre 50 nazioni. Direttamente può essere raggiunta digitando google.com/covid19 Google sta anche sperimentano altri servizi per essere d’aiuto. Iniziative per il momento limitate ai soli Stati Uniti, ma che in prospettiva potranno essere estese anche ad altri Paesi. Quando per esempio un utente cerca su Google Maps l'indirizzo di un ospedale o di un presidio sanitario, gli viene proposta una pagina che lo aiuta ad analizzare i sintomi per cui cerca la struttura e a capire se è effettivamente il caso che si rechi subito nel centro medico per effettuare un controllo con urgenza.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita