Istituti tecnici: da Mitsubishi una nuova esperienza di didattica digitale

La filiale italiana diha sviluppato una piattaforma online per la didattica in ambito tecnico. Si chiama Mentor ME ed èÈ gratuita e permette di acquisire competenze operative e conseguire un attestato ufficiale di alternanza in azienda. Dopo una fase di test sul campo, la piattaforma viene estesa a tutte le scuole italiane.La fase pilota di Mentor ME ha coinvolto un centinaio di istituti tecnici di secondo grado, oltre 1.300 studenti e più di 45 docenti. La sua peculiarità è. La piattaforma si focalizza sulle più avanzate tecnologie disponibili nel settore dell'automazione industriale e della climatizzazione.Mentor ME si compone di un, uguale per tutti gli orientamenti, che approfondisce attività e processi di un'azienda come Mitsubishi Electric. Comprende diverse video-lezioni seguite da un test di verifica. Che va superato per completare il modulo didattico e acquisire la certificazione delle ore di PCTO (o alternanza scuola-lavoro) svolte.Passata la prima fase, la formazione si differenzia in due percorsi professionalizzanti.da un lato,dall'altro. Questa fase della formazione si basa su contenuti di e-learning, suddivisi in sessioni di approfondimento e test di verifica. Il livello dei contenuti proposti è analogo a quello che Mitsubishi Electric offre ai propri partner mediante corsi specifici.La parte innovativa di questa sezione formativa è che. Gli studenti si trovano davanti ad una scrivania virtuale, di fronte a contenuti da studiare e rielaborare, ma anche a prove da svolgere, strategie da individuare, idee da progettare e portare a termine. Lo scopo complessivo è infatti, applicando le nozioni acquisite. Come se lavorassero in azienda.Il modulo introduttivo di Mentor ME garantisce. Il percorso Climatizzazione garantiscedi PCTO. Il percorso Automazione industriale e Meccatronica garantiscedi PCTO.