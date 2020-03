Kaspersky, antivirus gratuiti per le organizzazioni sanitarie che lottano contro il COVID-19

Per aiutare le organizzazioni sanitarie a fronteggiare questa situazione di emergenza senza precedenti e per dare un aiuto alle istituzioni nel mitigare rischi che, anche a livello di sicurezza informatica, possono insorgere in questo periodo,ha deciso di rendere disponibili in modo gratuito alcune soluzioni di sicurezza B2B. Tra queste, alcune sono dedicate alla protezione degli endpoint e delle infrastrutture in cloud in generale, come, altre alla protezione degli endpoint SaaS, come, altre ancora alla protezione per Microsoft Office 365, come"In questa situazione così critica, le istituzioni sanitarie stanno lavorando in uno stato di estrema pressione, hanno un'enorme responsabilità sia nel salvare la vita delle persone, sia nel combattere giorno dopo giorno l'infezione. Medici, infermieri e tutto il personale sanitario si assumono la maggior parte dei rischi e hanno bisogno di tutto l’aiuto e il supporto possibile. Riteniamo che sia nostro preciso dovere sostenere la comunità medica", ha dichiarato. “Per aiutare queste organizzazioni a concentrarsi su ciò che conta di più in questo particolare momento storico, abbiamo deciso di offrire loro licenze gratuite dei principali prodotti aziendali Kaspersky per un periodo di sei mesi”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita