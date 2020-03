Mi 10: la nuova gamma flagship di Xiaomi è 5G-ready

ha annunciato i nuovi dispositivi della sua popolare gamma di smartphone della famiglia Mi -. Per la prima volta in assoluto, ogni dispositivo della nuova gamma flagship di Xiaomi è 5G-ready, per abilitare la prossima generazione alla connettività mobile.Dotato di, Mi 10 Pro offre uno dei più grandi sensori attualmente presenti sul mercato. Oltre a scattare foto ultra-nitide da 108MP, gli utenti possono ritrarre scene in piena prospettiva, grazie alla lente ultra-grandangolare da 20MP di Mi 10 Pro. Il dispositivo include due teleobiettivi dedicati che coprono un’ampia gamma di lunghezze focali in grado di scattare splendidi ritratti con lo zoom 2x, o soggetti lontani con lo zoom 50x stabilizzato OIS ultra long-range.Il, la night mode 2.0 e il dual-flash uniscono le forze per catturare dettagli ineguagliabili per gli scatti diurni e foto più chiare e luminose di notte. Il dispositivo, catturando nel dettaglio ogni singolo momento di ripresa, mentre le sue modalità video uniche - tra cui Portrait video, Color focus, ShootSteady, Vlog e Slow Motion - consentono di creare facilmente contenuti di qualità cinematografica.Sia Mi 10 Pro che Mi 10 dispongono disulla parte superiore e inferiore del dispositivo. La configurazione prevede due altoparlanti super lineari da 1216 e una camera speaker da 1,2cc/1,0cc-equivalente con un’ampiezza massima di 0,65mm/0,5mm, rispettivamente. Entrambi i dispositivi sono stati appositamente sintonizzati ad ogni livello di volume disponibile per produrre una fedeltà sonora superiore. Queste caratteristiche creano un’esperienza audio straordinaria e coinvolgente per gli smartphone, con Mi 10 Pro che ha ottenuto un punteggio DxOMark Audio di 76, al primo posto nella classifica mondiale.Rispetto ai predecessori,, con bordi lisci e sagomati e lunette laterali sottili per garantire una sensazione più confortevole al tatto. Entrambi i dispositivi sono dotati di Gorilla Glass 5 sulla parte anteriore e posteriore per assicurare una maggiore solidità: Mi 10 Pro vanta una finitura antiriflesso e un pannello posteriore in vetro satinato opaco, mentre Mi 10 offre una splendida back cover lucida. Inoltre, la fotocamera frontale del dispositivo, appositamente progettata per integrarsi nel display, permette di ridurre al minimo le cornici e consente una maggiore superficie di visualizzazione.Mi 10 Pro e Mi 10 sono dotate della più recente piattaforma mobile flagship, Qualcomm Snapdragon 865 5G. Migliorando la CPU, la GPU, le prestazioni dell’AI e l’esperienza complessiva dell’utente, il chipset a 7nm offre una velocità di clock massima di 2,84 GHz con il nuovo Kryo 585 basato sull’architettura ARM Cortex-A77, oltre a miglioramenti nell’efficienza energetica. Il potente chipset è accompagnato da combinazioni di RAM e storage ad altissima velocità - LPDDR5 e UFS3.0, che offrono dati eccezionali in lettura e scrittura e potenti capacità di calcolo.sarà disponibilenelle colorazioni, nella versione, mentrenelle versioni, nei colori, rispettivamente al prezzo diData l’emergenza coronavirus,. A seguire, saranno presenti anche in tutti i negozi fisici presenti sul territorio: Mi Store, principali catene di elettronica di consumo e presso i principali operatori telefonici.Inoltre, per tutti coloro che decideranno dii dispositivi,, sarà possibile ottenere anche le nuove Mi True Wireless Earphones 2 con l’acquisto di Mi 10 e il Mi Smart Sensor Set con Mi 10 Pro. Infine, chi attiverà Mi 10 o Mi 10 Pro tra il, avrà la possibilità di accedere ai cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.Infine, nel tentativo di rendere le infinite possibilità del 5G accessibili a tutti gli utenti, Xiaomi ha svelato un altro membro della famiglia Mi 10: il nuovo. Ereditando lo schermo top di gamma e la fotocamera della serie Mi 10, Mi 10 Lite 5G monta una quad camera AI da 48MP e un display AMOLED TrueColor da 6,57” con una precisione del colore ottimizzata. Abbinato a incredibili funzioni di fotografia e di riprese video, come la modalità notturna 2.0, lo SkyScraping dinamico AI e la modalità Vlog, Mi 10 Lite 5G consente agli utenti di creare contenuti statici e video mozzafiato con prestazioni visive eccellenti.Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765 5G e di un modem X52 integrato, Mi 10 Lite 5G offre un’eccezionale connettività 5G per potenziare anche i più connessi. Con il suo processore Kyro 475, una RAM stellare e una combinazione di storage, LPDDR4x e UFS 2.1, Mi 10 Lite 5G assicura le migliori prestazioni di computing e un sistema operativo efficiente. Mi 10 Lite 5G dispone di una grande batteria da 4.160mAh e di una ricarica rapida fino a 20W, oltre al supporto QC3.5 e FFC.arriverà in Italia prossimamente nelle versioni, con prezzo di partenza di. I canali di vendita, le colorazioni e la data di inizio vendite saranno comunicati contestualmente all'arrivo sul mercato locale.