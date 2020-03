Coronavirus, WindTre dona un milione di euro alla Croce Rossa Italiana

ha donato un milione di euro per potenziare la capacità di accoglienza e trattamento dell'ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, del Policlinico di Milano e del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, nonché le attività di supporto alla popolazione della, impegnata in prima linea nell'emergenza Covid-19.Alla Croce Rossa Italiana sono anche destinati i fondi raccolti tra i dipendenti di WindTre che stanno accogliendo l'invito dell'aziendaInfine, per alleviare il disagio associato alla condizione di molti pazienti ricoverati in isolamento, WindTre ha predisposto un programma di distribuzione di smartphone e tablet, dotati di connettività, a diversi presidi ospedalieri.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita