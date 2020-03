Qnap: il World Backup Day è un promemoria

Anno dopo anno, ilrischia di diventare come una delle tante "celebrazioni" che passano senza rilievo. Una data più di forma che di sostanza. Eppure, ci ricorda, l'atteggiamento delle persone nei confronti del backup non è cambiato nel tempo. O non più di tanto se si considera chedei propri file. Insomma, c'è sempre spazio per migliorare.Ecco quindi il senso sempre valido del World Backup Day. La giornata: si possono perdere dati in molti modi. Fortunatamente, ci sono anche molti modi per evitarlo . Senza troppe difficoltà. Ed è qui, forse,dei passi avanti che il mondo del backup continua a fare. Più funzioni di protezione, ma anche più semplicità.Tutto per difenderci soprattutto da quattro tipi di minacce. Gliespliciti della criminalità informatica, con i vari malware e ransomware che rischiano di bloccare l'accesso ai nostri dati. Poi ci sono ihardware, sempre possibili. E gliumani, che rappresentano sempre una fetta importante delle perdite di dati.Infine, il backup è sempre collegato alle (rare, per fortuna)naturali. O comunque eventi anche contenuti ma che mettono fuori uso PC, hard disk, storage esterni, smartphone e via dicendo. Eventi rari. Ma decisamente dannosi per chi non fa il backup dei dati.Qnap ricorda la vecchia e sempre valida regola del. Ossia conservarecopie dei file importanti: una principale e due backup. Conservare i file su almenotipi di supporti di archiviazione, per la protezione contro diversi rischi. Archiviarecopia dei dati lontano dal loro "luogo" principale: il proprio ufficio o la propria abitazione.La tecnologia. Ad esempio si può eseguire su un NAS locale la copia dei dati che vengono gestiti da servizi ormai diffusissimi come Office 365. È anche possibile realizzare, sempre basandosi su NAS Qnap, funzioni di replica in senso opposto. Ossia dallo storage locale al cloud. Oppure dallo storage locale a uno secondo storage remoto.In tutto questo. Ad esempio, basta collegare un dispositivo USB o uno smartphone a un NAS Qnap e premere un solo pulsante per salvarne i dati. Come anche eseguire copie direttamente dalle schede di memoria di fotocamere e videocamere. O usare semplicemente un'app per salvare automaticamente su NAS le foto scattate.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita