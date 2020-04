BASF in Italia: Lorenzo Bottinelli nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione diha nominatocome nuovo Amministratore Delegato e Vicepresidente di BASF Italia. Succede ad, che ha guidato l’organizzazione italiana dal 2016 fino ad oggi.Bottinelli, classe 1976, chimico con un, ha maturato una lunga esperienza in BASF ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Prima nella Divisione Coatings e, quindi, nelle Vendite, per approdare, nel 2017, a capo della Direzione Commerciale di BASF Italia. Lorenzo ha dunque alle spalle un ventennale percorso di crescita in seno al Gruppo che gli ha consentito di conoscere a fondo il contesto e i mercati e che, al contempo, conferma l’impegno di BASF nella valorizzazione del proprio capitale umano.Lorenzo Bottinelli, dopo la laurea in Chimica, ha conseguito un MBA presso SDA Bocconi., dapprima come Project Manager e poi come Supply Chain Manager. Nel 2004 passa al reparto Vendite, dove, nel corso degli anni ricopre ruoli di crescente responsabilità: nel 2005 è Sales Manager per il Sud-Europa, mentre nel 2007 assume la direzione del settore Automotive gestendo le attività di vendita, assistenza tecnica e laboratorio applicativo. Nel 2010 viene nominato responsabile di BTC, la divisione di BASF specializzata nella distribuzione di specialità chimiche per clienti di piccole e medie dimensioni. Nel 2017 succede a Daniel Campo nella direzione commerciale di BASF Italia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita