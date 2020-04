Il distanziamento sociale ha reso molto difficile tenersi in forma. Palestre chiuse e parchi banditi obbligano ad arrabattarsi fra le quattro mura domestiche. Non tutti sono appassionati di yoga ed esercizi al tappeto, chi ama le attività cardio soffre. Oppure si annoia pedalando su una vecchia cyclette che dà poca soddisfazione.La soluzione è salire sul treno dello, la nuova moda che ha dilagato negli Stati Uniti e ora è sbarcata in Italia grazie a Virgin. Parliamo del servizioQuello che bisogna fare è iscriversi. Arriverà a casa una cyclette di ultima generazione, lussuosa e soprattutto collegata a Internet. Servirà per pedalare guardando un allenatore che sa coinvolgere. Per allenarsi insieme a una community con cui interagire e competere, come in palestra.La cyclette costa molto: è la Technogym Bike che ha un prezzo di listino di 3.060 euro, erogabili anche in 36 rate mensili. Quello che si acquista non è un attrezzo: è benessere, è contenuti. Ogni giorno sono programmati cinque appuntamenti in diretta, per tre programmi di allenamento differenti: Cycle Spirit, Cycle Race e Cycle Burn. A completare il coinvolgimento ci sono una dashboard collegata alla palestra e speciali challenge a cui può partecipare anche chi si allena a distanza.L'ora in cui ci si può allenare non è quella giusta? Nessun problema, dopo la diretta i contenuti restano disponibili on demand. Al momento sono oltree si può scegliere il proprio trainer preferito, il genere musicale o lo stile.La tecnologia digitale Technogym Live è l'elemento chiave dell'iniziativa: quand'è il momento di allenarsi basta attivare l’app tramite la quale seguire in streaming le lezioni live, e si viene catapultati nella sede di via Durini a Milano.L'idea è nata sulla scia del successo di Peloton, startup che ormai ha una valutazione pari a 4,5 miliardi di dollari e una community che conta oltre 160.000 membri in tutto il mondo. Il modello vincente di Peloton è quello della fidelizzazione del cliente. L'attrezzo si può pagare a rate, e per seguire le lezioni (on demand o in diretta) è richiesto un abbonamento mensile. Il cliente è così legato all'azienda per almeno due anni, allo scadere dei quali difficilmente cambierà fornitore per acquistare un'altra cyclette/tapis roulant di lusso.L'idea di partenza è quindi quella di aggiungere una componente social e smart agli allenamenti, attingendo anche da concetti presi in prestito dalla gamification. Oltre alla possibilità di avere un personal trainer a disposizione 24 ore su 24.Alla fine, quello che si acquista è un'assicurazione sulla propria salute fisica e sul suo mantenimento nel medio e lungo termine. L'attrezzo e il servizio sono mezzi per raggiungere l'obiettivo, che è lo star bene fisicamente. È questa la promessa del mercato Smart Fitness. Quanto vale stare bene? Per molti non ha prezzo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita