Intel Core di decima generazione serie H: ecco il processore più veloce per PC portatili

Intel rompe la barriera dei 5 GHz nel settore dei notebook con il lancio dei processori Intel Core di decima generazione serie H per PC portatili. La serie H, capitanata dal processore Intel Core i9-10980HK di decima generazione

, offre prestazioni di livello desktop che i gamer e i content creator possono portare con sé ovunque.





I gamer stanno adottando sempre di più sistemi portatili e sono interessati alla flessibilità di poter giocare ovunque tanto quanto alle prestazioni del sistema. Difatti, la velocità del processore è considerata una delle tre caratteristiche più importanti

.

I processori Intel Core di decima generazione per PC portatili, dotati di un incredibile livello di prestazioni solitamente garantito solo da sistemi desktop, offrono prestazioni più veloci con fino a 5,3 GHz

di frequenza Turbo, 8 core e 16 thread, per consentire esperienze di gioco immersive con un livello straordinario di

reattività e costanza di rendimento nel gaming.



Giochi e applicazioni continuano a dipendere da core con elevata frequenza, per cui Intel sta spingendo in avanti la frequenza per ottenere latenza più bassa e offrire la migliore esperienza di gioco su PC nei portatili.





Il modello top di gamma è il processore Intel Core i9-10980HK di decima generazione con fino a 5,3 GHz di frequenza Turbo, 8 core, 16 thread e 16 MB di Intel Smart Cache. L'Intel Core i9-10980HK di decima generazione sbloccato potenzia i migliori notebook per gamer e content creator, consentendo un'ulteriore personalizzazione, ottimizzazione e regolazione delle prestazioni della CPU.

Il processore Intel Core i7-10750H di decima generazione con fino a 5 GHz

di frequenza Turbo è appositamente progettato per i gamer appassionati e i content creator che richiedono prestazioni ottimizzate.



Il lancio della decima generazione introduce anche il nuovo processore Intel Core i7-10875H, con fino a 5,1 GHz

2

di frequenza Turbo, 8 core e 16 thread per i settore crescente dei creator, i gamer appassionati che producono anche contenuti, e altri utilizzatori di PC che richiedono multitasking impegnativo.



Quest'anno saranno presentati oltre 30 PC sottili e leggeri, con spessori pari o inferiori a 20 mm, e 100 design nei segmenti consumer, business e workstation, tutti progettati in collaborazione con i principali produttori di PC.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita