Smart working, una guida pratica per gestire il lavoro da remoto

Un'iniziativa sviluppata per consentire ai lavoratori di gestire al meglio lo Smart Working: è 'Work Smart Work – Regola il volume del tuo tempo' , lanciata daspecializzata nei processi e nei cambiamenti della gestione delle risorse, mettendo a disposizione sulla piattaforma gratuita di Google Classroom deiAll'iniziativa hala Società in-house di informatica del Sistema Camerale.La piattaforma raccoglietra cuiutili a riorganizzare l'attività dinonchéoltre a una serie di informazioni sullaAperta a raggiungibile dopo iscrizione con un"Con questa iniziativa vogliamo rispondere ad alcune delle principali esigenze legate, all'improvvisa modifica dell'approccio al lavoro – afferma. L'emergenza Covid-19 ha reso lo smart working una modalità di lavoro ordinaria, ma lavorare da casa è una soluzione relativamente agile; soprattutto quando non si è avuto il tempo di ragionare sui modelli, sull'organizzazione e sugli obiettivi. L'associazione Ecosistema Camerale opera in un ambito pubblico per cercare di normalizzare questo disorientamento, per contribuire a risolvere i problemi più immediati e, soprattutto dopo l'emergenza, per trasformare questa esperienza in senso positivo e costruttivo affinché si colgano appieno tutti i vantaggi del lavoro veramente agile, in cui conciliare i tempi di vita professionale e personale alla sostenibilità ambientale"."Insieme con Ecosistema Camerale abbiamo individuato un percorso motivazionale facile e intuitivo per accompagnare ogni lavoratore nell'organizzazione delle attività professionali da remoto – dichiara. La nostra esperienza nel mondo delle Risorse Umane ci ha consentito di proporre nuovi processi organizzativi fortemente rivoluzionari, coerenti con le dinamiche di un mercato che sta cambiando e con lui anche le aziende e i propri collaboratori. È fondamentale per noi abilitare realtà aziendali al lavoro agile e l'iniziativa 'Work Smart work' è un'occasione per contribuire a un cambiamento culturale, una missione di grande responsabilità, soprattutto etica, a cui non vogliamo sottrarci".