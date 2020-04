Vodafone: su app Dreamlab il progetto per accelerare la ricerca su Covid-19

Identificazione di farmaci e di molecole alimentari esistenti con proprietà antivirali;

Ottimizzazione delle combinazioni fra le molecole di farmaci e alimenti con proprietà antivirali per una maggiore efficienza nella lotta contro le infezioni da coronavirus.

uniscono le proprie forze pere lanciano. Grazie a, l'app gratuita di Fondazione Vodafone che sfrutta la potenza di calcolo degli smartphone per accelerare la ricerca in campo medico,(COVID-19). Per farlo, è sufficiente scaricare l'app, mettere in carica il proprio device e donare la potenza di calcolo mentre è inutilizzata, ad esempio durante la notte. La potenza di calcolo degli smartphone - normalmente impiegata per posta elettronica, app, streaming di video o musica -e grazie a DreamLab può essere messa a servizio della ricerca.Il progetto, chiamato "Coronavirus", è quindi disponibile per il download, oltre che in, a cui si uniranno altri paesi nelle prossime settimane. Dopo aver scaricato gratuitamente DreamLab dall'store per iOS o daper Android, l'utente potrà selezionare il progetto "Coronavirus" nella sezione 'Progetti' e scegliere quanti dati di rete mobile o Wi-Fi donare alla ricerca.Il progetto combina algoritmi di intelligenza artificiale e la potenza di calcolo degli smartphone per accelerare la, velocizzando l'accesso a farmaci efficaci e consentendo in futuro cure personalizzate contro questa malattia infettiva. Creando una rete di smartphone, DreamLabin grado di elaborare miliardi di calcoli, senza raccogliere o rivelare dati sulla posizione degli utenti. Sfruttando unicamente la potenza di calcolo, infatti, nessun dato personale viene elaborato o scaricato dal dispositivo dell'utente.Il progetto "Coronavirus" si divide in due fasi:Se le tradizionali ricerche sperimentali e i metodi standard di ricerca richiederebbero anni di sviluppo, l'approccio del calcolo distribuito utilizzato dadi una grande quantità di dati. Se un normale PC, in funzione 24 ore al giorno, impiegherebbe decenni per elaborare i dati, una rete di 100.000 smartphone interconnessi di notte può eseguire lo stesso compito in un paio di mesi.