Google Meet gratuito per tutti fino al 30 settembre

ha reso noto che fino al 30 settembre 2020sarà a disposizione gratuitamente per scuole, imprese e utenti privati. Google Hangouts Meet , la soluzione di video conferenza di casa Google, ha già aiutato milioni di studenti e di lavoratori a studiare e lavorare da casa in modo efficiente e con il lancio di Google Meet l’azienda intende rendere ancora più facile per le persone rimanere connesse ovunque si trovino, il tutto con la garanzia di completa sicurezza per la privacy e protezione di dati e persone.Un numero sempre più elevato di impiegati d’azienda, formatori e studenti lavora oggi da remoto, conseguentemente alla diffusione del, e G Suite sta già dando un notevole contributo in termini di concreto supporto alle persone, nell’essere sempre connessi e produttivi.ha infatti registrato nel mese di marzo un incremento di 25 volte nell’utilizzo della piattaforma, rispetto agli accessi di gennaio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita