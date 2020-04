Apple: arriva l'iPhone low cost, ecco prezzo e data di uscita

Apple ha presentato



“Il primo iPhone SE fu un grande successo fra i clienti, che apprezzavano la sua combinazione di design compatto, prestazioni di alto livello e prezzo conveniente; il nuovo iPhone SE di seconda generazione riprende la stessa idea e la migliora ulteriormente, per esempio aggiungendo il nostro migliore sistema a singola fotocamera per fare foto e video bellissimi, pur mantenendo un prezzo molto interessante,” spiega Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

de segunda generación, un nuevo iPhone con display Retina HD da 4,7", chip A13 Bionic, fotocamera singola e Touch ID. Ma soprattutto iPhone SE, con un design compatto reinventato dentro e fuori, è l'iPhone più economico di sempre.



sarà disponibile in modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da €499. I clienti possono acquistare iPhone SE anche con rate da €14,95 al mese o al prezzo di €359 con permuta su apple.com, nell’app Apple Store e negli Apple Store.6 iPhone SE è disponibile anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori di telefonia mobile (i prezzi possono variare).

Sarà possibile preordinare iPhone SE su apple.com e nell’app Apple Store a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile; da venerdì 24 aprile sarà in vendita da Apple, i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori di telefonia mobile negli Stati Uniti e in oltre 40 Paesi e territori.

Acquistando online direttamente da Apple è possibile usufruire del servizio di consegna gratuita e senza contatto, nonché dare in permuta il proprio iPhone in cambio di un credito sull’acquisto di iPhone SE.

I clienti possono anche estendere la garanzia limitata con AppleCare+ e ottenere accesso prioritario 24/7 al supporto tecnico.

I clienti che hanno domande su iPhone SE o desiderano assistenza per scegliere un iPhone possono contattare uno Specialista al numero 800 554 533 o avviare una chat in Messaggi direttamente dall’app Apple Store.

Parte del ricavato dalla vendita di iPhone SE (PRODUCT)RED sarà destinata direttamente al fondo COVID-19 Response Fund del Global Fund, che aiuterà i Paesi con maggiore necessità di PPE, test diagnostici, attrezzature di laboratorio, comunicazioni di pubblica sicurezza, supporto della filiera e altro, e continuerà a finanziare programmi di sensibilizzazione, cura, prevenzione e lotta all’HIV/AIDS con particolare attenzione al problema della trasmissione del virus da madre a figlio.



iPhone SE. La finitura del vetro posteriore con logo Apple al centro è frutto di un processo di colorazione a sette strati che permette di ottenere tinte ricche e profonde, sfumature precise e un’opacità ottimale, e il profilo in alluminio tono su tono si abbina perfettamente al vetro. Resiste agli schizzi e alla polvere, con un rating di resistenza all’acqua di grado IP67, fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.1Ilregola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale per dare allo schermo una luminosità più naturale, simile alla carta. Ha un’ampia gamma cromatica che restituisce colori incredibilmente fedeli ed è compatibile con i contenuti Dolby Vision e HDR10. iPhone SE usa il tocco con feedback aptico per dare accesso alle azioni rapide, come animare una Live Photo, vedere l’anteprima di un messaggio, riorganizzare le app e molto altro, e per aprire i menu contestuali.iPhone SE, con un design in cristallo di zaffiro per renderlo resistente e proteggere il sensore, e un anello in acciaio per rilevare l’impronta digitale dell’utente per il Touch ID. Usare il Touch ID è un modo comodo, sicuro e facile per sbloccare l’iPhone senza digitare il codice, inserire password usando il Portachiavi iCloud, accedere alle app, autorizzare acquisti sull’App Store e pagare con Apple Pay.Con un grandangolo da 12MP e diaframma con apertura f/1.8,. Il processore ISP e il Neural Engine del chip A13 Bionic permettono di sfruttare i vantaggi della fotografia computazionale, come la modalità Ritratto, tutti i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità.5 E grazie all’apprendimento automatico e alla stima di profondità monoculare, è possibile scattare bellissimi ritratti anche con la fotocamera anteriore. iPhone SE offre lo Smart HDR di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali, con incredibili dettagli di luce e ombra.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita