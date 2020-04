Covid – 19, Gigaset: ecco come sanificare i nostri smartphone

Laha pesantemente inciso in tutti gli aspetti della vita di ogni giorno e ognuno di noi si deve adeguatamente attrezzare per proteggere la salute nostra e di chi ci sta intorno. Mascherine, guanti, gel igienizzanti sono ormai diventati un bene comune e tutti noi siamo diventati attentissimi nella sanificazione di ogni cosa usata sia all’esterno che in casa.Ma gli smartphone?ci dà 4 consigli per una una profonda sanificazione degli smartphone, che ci accompagnano inseparabilmente come i documenti personali o le chiavi di casa.Pulire il telefono con uno spray disinfettanteSul display si accumulano innumerevoli batteri oltre alla sporcizia. Ciò rappresenta una minaccia per la salute, specialmente se si è raffreddati. Una pulizia regolare del display con lo spray disinfettante può rimuovere i batteri e proteggere da eventuali contagi. Per la pulizia del display è bene non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero compromettere il funzionamento del touch screen.Pulire l'involucro e gli spazi intermedi dello smartphoneSpecialmente negli ingressi delle cuffie e del caricabatterie, si accumulano polvere e sporcizia, come anche nell'alloggiamento interno. Soltanto una pulizia regolare aiuta in questo caso. Con stuzzicadenti e bastoncini di pulizia per le orecchie si possono raggiungere anche i punti più difficili. Si possono proteggere gli ingressi di cuffie e caricabatterie anche con apposite coperture.Proteggere il display con una pellicola e lo smartphone con una custodiaIl display è il punto debole di molti smartphone. Può rompersi a seguito di cadute o graffiarsi a causa dello sporco. Dunque si consiglia di proteggere lo smartphone con una resistente custodia a libro e lo schermo con una pellicola. Esistono varie dimensioni e forme per le custodie e le pellicole, adattabili a ogni modello di smartphone.L'attenzione è la protezione miglioreÈ apparentemente cosa banale, ma importante: chi utilizza con attenzione lo smartphone tutti i giorni lo conserva più a lungo. Ed è facile farlo. Non appoggiare il cellulare a "faccia" in giù, perchè la polvere e la sporcizia potrebbero graffiare il display. Se tenete spesso il dispositivo in tasca o in uno zaino è consigliabile una custodia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita