Covid-19, Vodafone: raccolta fondi tra i dipendenti per supportare chi è impregnato nell’emergenza

Il lockdown istituito per fronteggiaresta causando sconvolgimenti significativi, ripercussioni economiche ed effetti negativi sulla vita di molte persone, che si trovano costrette a rivolgersi ad organizzazioni benefiche per chiedere aiuto. Purtroppo, questa maggiore domanda arriva in un momento in cui anche queste realtà si trovano a fronteggiare un momento particolarmente difficile, data l'importante limitazione delle principali fonti di finanziamento per gli effetti del lockdown. Per questa ragione, Vodafone ha deciso di istituire una nuova raccolta fondi con l'obiettivo di supportare diverse organizzazioni, nei suoi mercati, che a loro volta forniranno assistenza alle persone più fragili.: "I nostri dipendenti e le nostre Fondazioni stanno già supportando varie associazioni, che ora più che mai hanno bisogno di ulteriore sostegno per svolgere la loro missione. Per questo motivo sono felice di lanciare questa raccolta fondi guidata dai nostri dipendenti, con il sostegno finanziario del Gruppo e di Fondazione Vodafone. Mi auguro che questa iniziativa possa contribuire a generare un'ulteriore fonte di finanziamento per quelle realtà in prima linea nel supporto di chi ha bisogno."dai dipendenti di Vodafone e Vodacom.hanno dato il via all'iniziativa devolvendo il 25% dei loro stipendi per i mesi di aprile, maggio e giugno. Al loro contributo iniziale, seguirà quello degli altri membri del Comitato Esecutivo di Vodafone. La campagna di raccolta fondi resterà aperta fino alla fine di giugno 2020.Vodafone Italia ha scelto di devolvere il ricavato della raccolta fondi dei suoi dipendenti a, in prima linea dall'inizio dell'allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione.