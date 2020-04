Home fitness: aumentano le ricerche online di attrezzi per l’attività fisica

Con il lockdown totale iniziato in Italia lunedì 9 Marzo, gli italiani si sono trovati a dover passare in casa tutta la giornata, con la sola eccezione di poter uscire per le attività cosiddette essenziali. E se per molti questo ha significato l’abbandono della propria routine, sportiva e lavorativa – non tutte le aziende, infatti, possono essere attive in smart working – molti altri si sono attrezzati creando un angolo della casa dedicato all’home office e. Analizzando i dati del proprio portale Italiano dal 24 Febbraio al 1° Aprile 2020, idealo ha rilevato un boom delle intenzioni di acquisto relative adelIn particolar modo, la crescita delle intenzioni di acquisto è stata registrata a partire dal 9 Marzo in poi, fino al picco massimo del giorno 21 dello stesso mese, e l’interesse è tuttora molto elevato, pur essendo ormai a metà Aprile. Qui di seguito i prodotti fitness che hanno maggiormente catturato l’attenzione degli e-consumer italiani, in ordine di interesse:In particolar modo, questi i prodotti che hanno evidenziato la crescita maggiore rispetto al periodo immediatamente precedente:(+10685,6%),(+9776,9%),(+7350,0%),(+6280,7%),(+3912,3%),(+2656,3%),(+2095,2%),(+1879,2%),(+1630,0%),1400,0%),(+1254,5%),(+850,4%),(+428,9%).Analizzando i prezzi medi dei prodotti dedicati al fitness, idealo ha evidenziato come i relativi costi siano stati soggetti ad importanti fluttuazioni a Marzo rispetto a Febbraio. Tra le categorie maggiormente convenienti idealo ha evidenziato:(-45,6%),(-40,8%) e(-33,7%). Quelle con un rincaro sono invece state:(+25,5%),(+16,9%) e(+9,9%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita