Facebook: ecco Messenger Rooms per le videochiamate di gruppo

Facebook ha annunciato la disponibilità di Messenger Rooms,

Locking : le Stanze possono essere chiuse o aperte quando inizia la call. Se una stanza è chiusa, nessuno può accedere, fatta eccezione per l’amministratore di un Gruppo se le stanze sono create tramite Gruppo

Rimozione di un partecipante: chi crea una Stanza può rimuovere eventuali partecipanti indesiderati. Se lo fa o se lascia la call, la stanza si chiude automaticamente e solo questa persona potrà riaprire la call in modo che altri possano collegarsi.

Abbandonare : se in qualsiasi momento non ci sente al sicuro all'interno di una Stanza, la si può abbandonare. Il fatto che la Stanza sia chiusa non obbliga nessuno a rimanere.

Reporting : È possibile segnalare una Stanza o qualcuno che si ritiene violi gli Standard della comunità di Facebook. È importante sapere che la segnalazione non include audio o video della stanza.

Bloccare: è possibile bloccare qualcuno che non ci piace sia su Facebook sia su Messenger senza che ne sia informato. Quando questa persona accede a Facebook, non potrà entrare in una Stanza creata da te e tu non potrai fare lo stesso per una stanza creata da lui/lei.

un nuovo servizio per videochiamate di gruppo che consente di aprire unae, molto presto, si potrà farlo anche da Instagram, WhatsApp e Portal.Chi crea la stanza, chi può entrare, come trovarla e se attivare o meno il link di accesso.Vediamo nel dettaglio gli strumenti disponibili:Sia che si usi Rooms dal proprio account Facebook o si partecipa come ospite,Quando ci si unisce a una stanza come ospite senza essere loggato a Facebook, verrà chiesto solo il nome, che verrà mostrato per permettere al proprietario della Stanza e ai suoi ospiti di identificare la persona.Quando invece ci si collegaa una Stanza attraverso Facebook o Messenger, i partecipanti che non sono amici su Facebook potranno vedere e sentire ciò che si dice nella Stanza,. Potranno vedere solo il nome e le informazioni pubbliche del profilo Facebook, come la foto profilo o i post che reso pubblici.