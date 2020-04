AWS: ora è possibile archiviare i propri dati in data center posti in Italia

ha annunciato l'apertura della Regione AWS Europe (Milano) . Con questo lancio, AWS opera ora in 76 Availability Zones -zone di disponibilità- in 24 regioni geografiche in tutto il mondo, e ha annunciato altre nove zone di disponibilità e tre ulteriori Regioni AWS in Indonesia, Giappone e Spagna.La Regione AWS Europe (Milano). Ogni Regione AWS è composta da zone di disponibilità, ognuna delle quali comprende uno o più data center e sono situate in località geografiche separate e distinte, con una distanza sufficiente a ridurre significativamente il rischio che un singolo evento avverso abbia un impatto sulla continuità aziendale, ma abbastanza vicine da fornire una bassa latenza per le applicazioni ad alta disponibilità.Ogni zona di disponibilitàed è collegata in una rete ad alta ridondanza e una latenza bassissima. Composta da tre zone di disponibilità, la nuova Regione AWS Europe (Milano) offre ai clienti AWS focalizzati sull'alta disponibilità la possibilità di progettare le proprie applicazioni per l'esecuzione in più zone di disponibilità al fine di ottenere una resilienza e fault-tolerance ancora maggiore.Le regioni dell'infrastruttura AWS soddisfano i più alti livelli di sicurezza, conformità e protezione dei dati. Con l’avvio della nuova regione italiana, i clienti con requisiti di residenza dei dati per l’archiviazione dei contenuti in Italia possono farloe che questi non verranno spostati a meno che non scelgano loro stessi di farlo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita