STEMintheCity, la quarta edizione in salsa on line

! Anche di prende la forma digitale come risposta alla situazione legata all si tratta del'iniziativa per incoraggiare la nei confronti delle con un'attenzione particolare alle bambine e alle ragazze, e volve in una piattaforma digitale. offrir utili a tutto il sistema educativo: approfondimenti, testimonianze, corsi di formazione, video tutorial, attività laboratoriali realizzabili da casa e molto altro, messi che offrono il proprio contributo al di questa edizione e che hanno ideato iniziative finalizzate a facilitare la gestione delle attività quotidiane scolastiche, lavorative o personali. A dare il via all'iniziativa aprirà il sindaco, che dall'inizio ha creduto nella validità del progetto, a cui seguiranno gli interventi, tra gli altri, di (Consigliere indipendente e Business Angel), (Scienziata e Virologa), (Commissario Europeo), (Rettrice Università degli Studi Milano-Bicocca), (Presidente Valore D) e (Presidente CRUI). Nel corso dell'evento live si con i contribuiti sempre più preziosi di scienza e tecnologia volti a offrire supporto per la ripresa del nostro Paese e per il futuro di tutti, soprattutto dei giovani. "In un momento storico in cui il mondo ascolta con sempre più fiducia donne e uomini di scienza, le discipline STEM sono fondamentali per fornire risposte concrete a questa emergenza", dichiara. "Il Comune di Milano trasforma STEMintheCity in un progetto completamente digitale per offrire uno spazio virtuale ancora più ampio e permettere ai ragazzi e soprattutto alle ragazze, la possibilità di accedere a distanza, da qualsiasi luogo si trovino, a contenuti di qualità, offrendo suggestioni per approfondire le conoscenze tecnico scientifiche ed essere protagonisti del grande cambiamento che li attende. L'evento live del 30 aprile sarà un momento di riflessione a più voci. Abbiamo coinvolto donne e uomini che in questo momento stanno dando un importante contributo mettendo a fattor comune le loro competenze all'interno delle istituzioni, del mondo della scienza, della formazione e del lavoro, per aiutarci a comprendere come affrontare le criticità e a definire il nostro domani". della piattaforma sono rivolti a e a tutti coloro che sono interessati a questi importanti argomenti. Sarà data nate dalla comunità e dalle associazioni.