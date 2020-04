Nokia: Giuseppina Di Foggia nuova Country Head per l'Italia e Malta

ha annunciato la nomina dia Country Senior Officer per l'Italia e Malta.Nel suo nuovo ruolo, Giuseppina rappresenterà Nokia nei confronti di clienti, organizzazioni di settore, agenzie governative, enti regolatori e istituzioni. La sua sede sarà in Italia dove assume il ruolo di, Senior Vice President di Nokia Europe, ha dichiarato: "Sono molto lieto della nomina di Giuseppina. La sua vasta esperienza in Italia e non solo, ricoprendo vari ruoli tecnici e commerciali in Nokia, le hanno permesso di sviluppare una profonda conoscenza del mercato. Insieme alle sue capacità manageriali, questo contribuirà a rafforzare la nostra posizione in Italia, che continua ad essere un mercato importante e un polo di innovazione chiave per Nokia".Nokia ha un grande centro di ricerca e sviluppo nel nostro Paese, focalizzato sulle tecnologie ottiche, sui ponti radio e Analytics, e, che produce apparecchiature ottiche per il mercato globale.: "Sono onorata dell'opportunità di portare la mia esperienza in questo nuovo incarico. In questi tempi difficili è diventato evidente che l'Italia e il mondo hanno bisogno di una solida base digitale. Il mio obiettivo è quello di fornire la tecnologia e l'innovazione di Nokia per affrontare queste sfide e supportare i nostri clienti nell'offerta di tecnologie e servizi digitali quali la connettività ultrabroadband, 5G, IoT, cloud, sicurezza, Artificial Intelligence".Giuseppina Di Foggia, maturata in diversi paesi in ruoli di ricerca e sviluppo, vendita, gestione operativa e strategica. Ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Telecomunicazioni presso l'Università La Sapienza di Roma e un master in Professional Project Management presso lo Stevens Institute of Technology negli Stati Uniti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita