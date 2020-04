MMD lancia la nuova linea di monitor Philips B1

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia il lancio del nuovo Philips 245B1, monitor LCD da 24" (23.8" / 60.5 cm diag.). Il nuovo modello presenta risoluzione Quad HD (2560 x 1440), Power Sensor per risparmiare fino al 70% dei costi energetici, e connettività HDMI. La sua grande varietà di funzionalità e tecnologie è completamente pensata per offrire comfort e produttività ottimali a coloro che cercano versatilità e prestazioni elevate.

Il Philips 245B1 assicura immagini Crystal Clear grazie alla risoluzione Quad HD da 2560 x 1440 pixel per una gamma eccezionalmente ampia e accurata di colori. Sia la tecnologia IPS sia SmartImage, un'esclusiva tecnologia Philips all'avanguardia, contribuiscono ad assicurare quelle immagini luminose e nitide che fotografi, professionisti della grafica e cinematografici e designer apprezzano.



Progettato per dare il massimo comfort, il Philips 245B1 è dotato della tecnologia Flicker-Free e della modalità LowBlue per ridurre l'affaticamento degli occhi, nonché della modalità Easy Read e della SmartErgoBase che consentono regolazioni ergonomiche intuitive. Il monitor presenta anche altoparlanti stereo integrati e un'ampia connettività con DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2, HDCP e altro.





Il Philips 245B1 è progettato per essere ecologico. Conforme a vari standard e certificazioni ambientali come EnergyStar 8.0, EPEAT *, TCO Certified Edge e RoHS, questo monitor è fatto al'85% di plastica riciclata post-consumo, il suo imballaggio di materiale al 100% riciclabile ed è completamente privo di sostanze nocive come mercurio, piombo e PVC/BFR.

Il monitor 245B1 è dotato di un PowerSensor integrato che rileva automaticamente la presenza dell'utente e regola di conseguenza la luminosità del monitor, aumentando la vita del monitor e riducendo i costi energetici fino al 70%. Inoltre, LightSensor garantisce la luminosità perfetta con un consumo energetico minimo.





Il Philips 242B1 è un monitor LCD da 24" (23.8"/60.5 cm diag.) con Full HD resolution (1920 x 1080) per un'esperienza visiva straordinaria. Questo monitor è dotato di PowerSensor, SmartImage, tecnologia IPS e una serie di funzioni per un maggiore comfort che uniscono alte prestazioni, sostenibilità e l'eccezionale qualità che i professionisti si aspettano dai monitor Philips.





Progettato per i professionisti di oggi, il Philips 275B1 è dotato di una vasta gamma di funzionalità e innovazioni che massimizzano produttività e prestazioni, come la SmartErgoBase e la tecnologia Adaptive-Sync, per migliorare il comfort dell'utente e rendere lo stesso luogo di lavoro più produttivo e piacevole possibile. Questo monitor LCD da 27 "(diagonale da 68,6 cm) assicura immagini Crystal Clear grazie alla risoluzione Quad HD (2560 x 1440).



l monitor Philips 245B1 è disponibile da aprile 2020 al prezzo consigliato di €229. I monitor Philips 242B1 e Philips 275B1 saranno invece disponibili da giugno 2020 al prezzo consigliato di €109 e €309 rispettivamente.

