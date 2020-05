I criminali informatici continuano a diffondere malware a tema Coronavirus

I nuovi dati di

Bitdefender

rivelano che il mese di aprile ha registrato un ulteriore incremento del numero di minacce malware che sfruttano la pandemia COVID-19 per diffondere attacchi informatici, riconfermando così il trend in atto da marzo.

Con la pandemia di coronavirus ancora in corso, i criminali informatici continuano a sfruttare questo momento di crisi spingendo le loro minacce informatiche con l'obiettivo di compromettere i dati e la sicurezza delle persone.

Se a metà marzo Bitdefender aveva già riscontrato un aumento cinque volte maggiore delle minacce legate al Coronavirus, la recente telemetria dimostra che i criminali informatici non hanno fatto marcia indietro nelle loro campagne e contestualmente alla diffusione del virus in un numero sempre più alto di Paesi, anche le minacce informatiche ad esso legate si sono espanse geograficamente. Possiamo quindi tranquillamente affermare che il numero di minacce che sfruttano la pandemia è aumentato nel corso del mese di aprile, proprio perché un numero maggiore di Paesi è stato colpito dal virus SARS-CoV-2.





I dati telemetrici di Bitdefender sulle minacce legate al coronavirus tra marzo e aprile rivelano che le segnalazioni a tema Covid-19 stanno diventando la nuova norma, e così è ipotizzabile pensare che la situazione rimarrà almeno fino a quando la pandemia non si placherà. I report giornalieri sulle minacce rivelano che le campagne dannose aumentano durante i giorni lavorativi quando le persone passano più tempo davanti ai PC, mentre durante il fine settimana, soprattutto il sabato, l'attività è più ridotta e le segnalazioni sembrano diminuire.

