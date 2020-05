Intel: ecco i processori di decima generazione per il gaming

Intel ha annunciato la disponibilità dei processori Intel Core di decima generazione serie S per sistemi desktop, fra cui il processore di punta Intel Core i9-10900K.

I processori Intel Core di decima generazione per desktop offrono prestazioni effettive estremamente elevate, con velocità che raggiungono fino a un massimo di 5,3 GHz senza configurazioni aggiuntive grazie a Intel Thermal Velocity Boost.



Il modello top di gamma è l'Intel Core i9-10900K di decima generazione sbloccato, presentato come "il processore più veloce al mondo per il gaming", e dotato di fino a 10 core, 20 thread e velocità di memoria DDR4 2933 MHz.

La nuova tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 offre incrementi automatici delle prestazioni con le applicazioni con leggera parallelizzazione, mentre il controllo dell'Hyper-Threading per singolo core permette ai più esperti di decidere quali thread attivare o disattivare per ogni core. I miglioramenti di questa generazione includono:

Fino a 187 fotogrammi al secondo per prestazioni di gioco durante lo streaming e la registrazione, superiori alla generazione precedente , e fino al 63% di fotogrammi al secondo in più con il gaming rispetto a un PC di tre anni fa.

Editing video fino al 12% più veloce rispetto alla precedente generazione e fino al 15% più veloce rispetto a un PC di 3 anni fa.

Editing video 4K fino al 18% più veloce rispetto alla precedente generazione e fino al 35% più veloce rispetto a un PC di 3 anni fa.

Prestazioni complessive di sistema fino al 31% migliori rispetto a un PC di 3 anni fa.

I processori Intel Core di decima generazione serie S offrono un gameplay fluido grazie alla migliore connettività della categoria, intrattenimento immersivo e streaming migliorato.

Intel Thermal Velocity Boost : I gamer e i creatori di contenuti possono contare fin da subito su un incremento automatico e in base alla necessità delle frequenze - fino a 5,3 GHz - con carichi di lavoro single-core e multi-core.

Tecnologia Intel Hyper-Threading: Ora su processori Intel Core i9 fino a i3 di decima generazione.

Overclocking avanzato di core e memoria : Ottenere il massimo controllo quando si esegue l'overclocking del processore e dei componenti chiave del sistema con le funzionalità abilitate dai nuovi processori Intel Core di decima generazione sbloccati e overcloccabili.

Connessione di rete Intel Ethernet I225: Ora disponibile sulla piattaforma di decima generazione, il connettore 2.5G Intel Ethernet I225 offre velocità di rete 2 volte superiore di Ethernet 1GB sul cablaggio esistente.

Intel Wi-Fi 6 AX201: Intel Wi-Fi 6 (Gig+), ora integrato nei processori Intel Core di decima generazione per sistemi desktop, consente un gameplay reattivo, download quasi 3 volte più veloci e connessioni maggiormente affidabili. Offre le migliori esperienze di connettività della categoria con libertà e flessibilità per giocare o creare contenuti sia da casa che in ufficio.

