LG: il margine di utile operativo del primo trimestre segna un nuovo record

LG Electronics ha annunciato un fatturato consolidato del primo trimestre 2020 di 14,73 trilioni di KRW (12,45 miliardi di USD) e un utile operativo di 1,09 trilioni di KRW (921,47 milioni di USD). Anche se i ricavi sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, gli utili operativi sono aumentati del 21,1% rispetto al trimestre 2019, la seconda volta nella storia dell’azienda in cui gli utili operativi trimestrali hanno superato i 1.000 miliardi di KRW. Un margine operativo del 7,4% che si afferma come il più alto nella storia di LG per il primo trimestre.

Per quanto riguarda la LG Home Entertainment Company si è registrato nel primo trimestre ricavi pari a 2,97 trilioni di KRW (2,51 miliardi di USD), con un calo del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a causa delle limitazioni dell’offerta e del rallentamento della domanda globale. Tenendo conto della riclassificazione dei prodotti informatici dalla Home Entertainment Company alla Business Solutions Company quest’anno, l’utile operativo di 325,8 miliardi di KRW (275,32 milioni di USD) è aumentato del 31,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a causa dell’efficienza nel funzionamento e dell’espansione di prodotti premium come i televisori OLED e NanoCell.

LG Mobile Communications Company ha registrato nel primo trimestre un fatturato di 998,6 miliardi di KRW (843,9 milioni di USD), riducendo la perdita operativa a 237,8 miliardi di KRW (200,96 milioni di USD) rispetto al trimestre precedente. Le vendite sono diminuite di quasi il 34% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, principalmente a causa di interruzioni di fornitura da parte dei partner cinesi. I costi sono stati ulteriormente sostenuti grazie all’efficienza della produzione e del marketing e ai continui sforzi per contribuire a moderare gli effetti della pandemia. Il lancio del nuovo smartphone LG Velvet 5G in Corea nel secondo trimestre segnerà una nuova direzione dell’azienda grazie a un nuovo approccio estetico e tecnologie competitive.

LG Business Solutions Company ha generato nel primo trimestre un fatturato di 1,71 trilioni di KRW (1,44 miliardi di USD), con un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente e del 18,8% in più rispetto al trimestre precedente grazie all’aumento delle vendite di moduli fotovoltaici e prodotti IT come i notebook LG Gram. L’utile operativo di 212,2 miliardi di KRW (179,3 milioni di USD) ha segnato un aumento del 26,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 159% rispetto al trimestre precedente grazie all’aumento delle vendite di moduli fotovoltaici, alla redditività stabile dei display informativi e alle innovazioni nel campo produttivo. Per contribuire a ridurre al minimo le ulteriori interruzioni dovute alla pandemia, l’azienda sta espandendo le strategie di vendita online dei prodotti IT per acquisire un maggiore interesse dai mercati del telelavoro e dell’apprendimento a distanza.



