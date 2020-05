World Password Day, ancora troppi italiani utilizzano sempre la stessa

Uso della stessa password per più account . Hackerato uno, compromessi tutti.

Conservazione delle password in luoghi poco sicuri , come un foglio di carta, un file pertanto possono essere facilmente smarriti o rubati. Nel caso di chi impara le password a memoria il rischio è che possano essere dimenticate.

Mancato aggiornamento delle password. Cambiare le password regolarmente previene gli attacchi con password salvate o registrate con keylogger e riduce le possibilità di accesso continuato.

Il 7 maggio 2020 si celebra l'ottava Giornata mondiale della password, istituita nel 2013 da Intel Security per sensibilizzare le persone su quanto sia importante proteggere i propri account. Tuttavia, Pertanto con Google Survey per chiedere agli italiani come utilizzano le password. Tanto per cominciare, i dati raccolti dalle 2048 risposte ottenute sono coerenti con le tendenze rilevate dagli studi internazionali degli ultimi anni, per cui e il 37% non ricorda neanche quanti ne ha. Come riportava Nuance nel 2019, l'utente medio ha 11 account online protetti da ID e password. E' dunque evidente come la maggior parte di noi ha tanti, troppi account online di cui ricordare le password. Ma i dati chiave sono i seguenti: di una password principale. Inoltre,. Queste percentuali troppo alte indicano che ci sono ancora tantissime persone che utilizzano le password nel modo sbagliato e i cui account sono a rischio. Infine, per quanto riguarda la gestione, e solo il 7,4% utilizza un password manager. A prima vista la memorizzazione può sembrare una buona tecnica, ma l'alta percentuale di utenti che vi ricorre indica che molti utilizzano password facili da ricordare e quindi anche da indovinare con attacchi di forza bruta e tecniche di social engineering. Più in generale, la maggior parte degli utenti ha bisogno di un metodo sicuro per memorizzare e soprattutto aggiornare periodicamente le proprie password, e una pagina di un quaderno non rientra in questa categoria. Grazie ai dati appena elencati, è possibile ricomporre e del perché è così importante continuare a educare le persone alla sicurezza informatica, anche grazie a eventi come la Giornata mondiale della password.