Google: 100 milioni di dollari per la lotta a Covid-19

All'inizio della pandemia di Covid-19,ha messo a disposizione 50 milioni di dollari in sovvenzioni per le aree nelle quali le risorse e le persone dell'azienda possono avere il maggiore impatto: sanità e scienza, supporto economico per la ripresa, didattica a distanza. Ora l'azienda mette a disposizione altri 50 milioni, portando il contributo a 100 milioni di dollari. Inoltre, i dipendenti del programma Google.org Fellowship dedicheranno un totale di 50.000 ore a progetti di volontariato specifici su COVID-19.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita