Fase 2: gli smartwach Samsung monitorano le condizioni fisiche dei lavoratori CAV

Monitoraggio distanziamento sociale e assembramenti - l'applicazione è in grado di emettere un segnale equiparabile a quello di un Beacon BLE e di effettuare la scansione. Il dispositivo fornirà due tipologie differenti di segnalazioni: la prossimità di un altro apparato per almeno 20 secondi al ad una distanza inferiore a quella di sicurezza (circa 2m) e la presenza contemporanea di più di 5 persone nel raggio di azione del segnale BLE emesso dal dispositivo. Nel caso in cui una delle condizioni precedenti fosse verificata, lo smartwatch emetterà un'apposita segnalazione (notifica audio e vibrazione) per avvisare l'utente.

Monitoraggio temperatura corporea - ad intervalli regolari, l'app dialogherà con un termometro digitale, messo a disposizione da CAV, tramite tecnologia Bluetooth per ottenere la misurazione della temperatura corporea dell'utente. Tale valore sarà confrontato con una soglia (37,5°C); nel caso in cui risultasse maggiore, verrà generato un'ulteriore segnalazione per avvisare l'utente.

Creazione grafo dei contatti - i dati relativi ai contatti (altre persone passate in prossimità del dispositivo dell'utente) saranno sincronizzati con la piattaforma di Back-end, che si occuperà di mettere a disposizione un'apposita dashboard in cui, attraverso una rappresentazione a grafo, sarà possibile verificare con quali altri utenti della soluzione è entrato in contatto ogni dipendente. Nel momento in cui un utente sarà dichiarato infetto, il grafo visualizzerà anche il livello di rischio che ogni contatto ha generato verso gli altri dipendenti, in modo da permettere alla Committente di intraprendere le azioni più opportune (approfondimenti medici, quarantena, ...).

Inoltre, le segnalazioni di allarme generate dall'app potranno essere inoltrate verso gli utenti responsabili della supervisione.

(CAV) hanno annunciato una partnership strategica volta all'introduzione delle tecnologie di Samsung, e del partner, per la gestione delle attività in sicurezza di tutti i dipendenti di CAV durante ladell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia.La partnership tra CAV, Samsung Italia e la software house partner appFORGOOD, è stata in grado di dotare la Concessionaria Autostradale di(più una per la messaggistica istantanea), che permetteranno di, sia per il personale di CAV sul territorio che per i manager negli uffici amministrativi dell'azienda, il, la, e ilnell'ultimo periodo.Nel dettaglio, le applicazioni avranno le seguenti funzioni: