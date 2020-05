Ericsson Educate: il programma per preparare le giovani generazioni alle nuove tecnologie

Oggi più che mai, rimanere connessi sfruttando il digitale è essenziale per mantenere un senso di normalità. L'istruzione è un settore fondamentale che è stato colpito fortemente dalla pandemia globale COVID-19, con circa 1,2 miliardi di studenti e giovani in tutto il mondo che non hanno più potuto frequentare le loro scuole. Questo contesto ha portato ad un’enorme richiesta di programmi educativi completi online ai governi e agli istituti di istruzione.



Con l'interruzione dell'educazione e dell'istruzione avvenuta in un modo senza precedenti, Ericsson ha deciso di aderire alla, un'iniziativa guidata dall'UNESCO e creata insieme a diverse organizzazioni in risposta al COVID-19 per garantire che la pandemia globale non diventi un ostacolo all'apprendimento e all'insegnamento.Per questo, il 13 maggioCome principale contributo in questo progetto, Ericsson ha lanciato la sua più recente iniziativa nell'ambito Connect To Learn , chiamata Ericsson Educate , un programma di digital learning per aiutare gli studenti di tutto il mondo che a causa della quarantena non possono accedere all'istruzione tradizionale. Il programma include diversi percorsi di apprendimento, personalizzati in base alle esigenze educative e al livello di maturità del pubblico di riferimento, a cui è possibile accedere gratuitamente tramite portali web: "La diffusione della pandemia ha influenzato l'efficacia dell'apprendimento degli studenti su una scala globale mai vista prima. Senza scuole, amici e contatti diretti con gli insegnanti, per gli studenti studiare a distanza comporta molte sfide. Anche gli insegnanti stanno incontrando alcune difficoltà: devono adattarsi alle nuove modalità e ripensare il loro approccio all'insegnamento, spesso con una formazione carente sulla transizione dal modello tradizionale allo svolgimento in remoto delle lezioni e alla gestione dell'aula virtuale. La risposta a queste criticità sono sistemi di apprendimento digitali che siano inclusivi, scalabili e facili da usare, che forniscano accesso a contenuti educativi di qualità volti a essere sia informativi che coinvolgenti".Ericsson Educate offre agli studenti un'opportunità di apprendimento inclusivo per aiutarli in questo periodo senza precedenti. L'apprendimento è reso più interessante attraverso, consentendo contemporaneamente agli insegnanti di passare efficacemente a un sistema di insegnamento virtuale.Il portale dedicato alle competenze digitali di Ericsson offre corsi anche. Il programma mira a rafforzare le competenze ICT degli studenti universitari per aumentare la preparazione per i lavori nei settori delle telecomunicazioni e ICT.