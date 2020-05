Arriva in Italia il primo Escape Room Digitale al mondo

Non si tratta di un semplice videogioco ma di un'

che permette di diventare un agente segreto per alcune ore o giorni. Il tutto in un'intricata rete di indizi che richiederanno ingegno e astuzia. Si tratta del primo Escape Room Digitale al mondo.

I due fondatori

, dopo la prima avventura imprenditoriale con un centro sportivo nel Canton Ticino (Svizzera), si sono poi spostati verso il digitale creando Digidly.com (GDPR) e Sfidesettimanali.com (podcast). In parallelo, essendo appassionati di Escape Room, hanno deciso di convertire un classico Escape Game o Escape Room in formato digitale.

hanno spiegato.

Nel concreto non si tratta di semplici lucchetti da aprire o quiz da risolvere ma di un'avventura immersiva che richiederà al giocatore di creare

, usando gli strumenti digitali appositi per non farsi scoprire,

, navigare su google, forum e varie altre piattaforme per

e seguire le tracce fino alla risoluzione del caso.

Non solo, ci sono

,

e testi da scrutare per scoprire dettagli che permettono di validare o invalidare le proprie piste. Dopo tutti i segreti, gli enigmi e la storia intricata, bisogna connettere tutti i puntini per scoprire la verità che si cela dietro i personaggi. La startup di Sascha e Stefano, offre un'esperienza che non ha precedenti a livello mondiale, partita dall'Italia e in rapida diffusione a livello mondiale (.co.UK, .FR, .ES e .CH verranno lanciati a breve). I fondatori si sono ispirati a giochi simili che però sono solo a sfondo crimine-investigativo e mantengono una base da "gioco da tavola".

ci racconta l'inizio:

La prima settimana di Maggio ha visto finalmente l'eScape Digitale aprire al pubblico ufficialmente con la versione definitiva, da allora sta riscuotendo un incredibile successo:

dice

.



Insomma, non solo l'esperienza si sta sviluppando rapidamente sulla base dei feedback degli Agenti, ma il team della start-up sta crescendo di settimana in settimana,

. L'esperienza può essere fatta in coppia, in famiglia o anche in gruppo. Per partecipare serve unicamente un qualsiasi dispositivo collegato alla rete (uno smartphone, un tablet, un PC/MAC). Inoltre non ha limiti di tempo e si può giocare quando si vuole: si può iniziare l'esperienza un giorno in coppia davanti al PC e continuare da solo nel bus con il proprio smartphone una settimana dopo, a seguito di un'illuminazione riguardo ad un indizio. Tuttavia i migliori Agenti concentrati e determinati completano l'esperienza in circa 3-4 ore.

I due fondatori stanno già lavorando

, viste le numerose richieste; a

, che sono interessate all'aspetto formativo (IT e sicurezza informatica) e a quello comunicazionale-collaborativo che l'esperienza ha sugli studenti; alla

; alla rapida

.

"Si tratta del primo vero Escape Room Digitale al mondo. Concepito e realizzato però come una vera esperienza immersiva dove il partecipante si deve immergere completamente nel ruolo di un agente segreto""L'idea è partita nell'autunno 2019 e il progetto è stato poi concepito, sviluppato e testato nei mesi successivi. La beta è partita in Marzo 2020 ma è stata via via affinata sulla base dei feedback ottenuti dopo mesi e mesi di testing.""Siamo felici di comunicare che abbiamo superato i 300 Agenti che hanno risolto con successo il caso, e questo, con sole 9.500 visite al sito in meno di 1 mese"Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita