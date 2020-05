In arrivo sul mercato i TV Full-Array LED 8K HDR ZH8 di Sony

E, in previsione dell’arrivo sul mercato delle console di gioco di ultima generazione, i modelli ZH8 supportano la risoluzione 8K a 60 fps e 4K a 120 fps con elevato framerate e tempi di risposta ridotti da input HDMI, garanzia di un’esperienza di gioco ottimale e massime prestazioni.

I TV Full-Array LED 8K HDR della serie ZH8 di Sony sono dotati di Ambient Optimization, una nuova tecnologia che affina la qualità d’immagine e audio in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce dell’ambiente, aumentandola se la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia, per ottenere una riproduzione perfetta. Ambient Optimization è in grado anche di rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi, regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.

La linea ZH8 include Android TV con assistente Google, Google Play Store e Chromecast integrato per dare accesso immediato a contenuti, servizi e dispositivi attraverso l’ampia piattaforma. Anche i menu dell’originale interfaccia utente di Sony e i comandi vocali sono stati messi a punto per una migliore esperienza d’uso.

Con l’Assistente Google e i dispositivi dotati di Amazon Alexa, basta usare la voce per trasmettere i video di YouTube con Google Home, gestire la riproduzione, cambiare canale o alzare il volume.

Gli utenti di Apple AirPlay 2 possono riprodurre film, musica, giochi e foto dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sul televisore.

La tecnologia di Apple HomeKit, infine, permette di controllare agevolmente il TV da iPhone, iPad o Mac.

ha reso noto che isaranno disponibili nei punti vendita europei a partire da inizio giugno.ZH8 riunisce le migliori tecnologie di Sony in fatto di qualità dell'immagine e riproduzione audio per un'esperienza di utilizzo insuperabile: un'opzione davvero allettanteGrazie a X1 Ultimate, il più avanzato processore d'immagine di Sony, questi TV offrono una qualità d'immagine nitida e luminosa, per il massimo del realismo. Persino le immagini, che sfrutta un database 8K unico. La risoluzione di ogni soggetto viene poi ulteriormente ottimizzata dalla tecnologia Object-Based Super Resolution, che riproduce texture estremamente reali.Tutti i TV integrano, inoltre, l'esclusiva. Questa serie 8K bilancia perfettamente l'emissione della luce sull'intero schermo per dar vita a scene ricche di spettacolari contrasti. Grazie all'illuminazione indipendente delle zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende i punti chiari più luminosi e quelli bui ancora più scuri. I contrasti sono ulteriormente ottimizzati da 8K X-tended Dynamic Range PRO, che accentua i picchi di luce e rende i neri più profondi.I TV Full-Array LED 8K HDR della serie ZH8, con Frame Tweeter che assicura la perfetta sincronia tra audio e azione, per un'esperienza davvero immersiva. Gli amplificatori indipendenti a controllo separato gestiscono con precisione il posizionamento del suono nei punti con frequenze più alte, migliorando la pressione sonora e la stabilità per un effetto più realistico. Il loro design minimalista One Slate e la cornice sottile di questa serie fanno sì che lo spettatore si concentri completamente sull'intrattenimento, senza distrazioni.