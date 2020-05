Su TimVision arriva l'offerta 'Mondo Netflix'

TIM e Netflix rafforzano la propria partnership e dal prossimo 27 maggio su TimVision Plus arriva "Mondo Netflix", la nuova offerta dedicata che mette insieme l'esperienza completa Netflix, TIMVISION Plus e il decoder TimVision Box, una "scatola magica dei desideri" per vedere i migliori contenuti per tutta la famiglia.



Questa importante iniziativa dà il via all'accordo già siglato tra TIM e Netflix lo scorso novembre per offrire insieme all'ampio catalogo di TimVision Plus anche Netflix con la sua grande varietà di produzioni originali e di contenuti esclusivi.





L'offerta sarà disponibile per i clienti di rete fissa TIM ad un prezzo di lancio "esclusivo" di 12,99 Euro/mese (anziché 19,99 Euro/mese) senza vincoli di durata e propone il catalogo completo di TimVision Plus, Netflix (piano standard per la visione in HD su due schermi in contemporanea) e il decoder TimVision Box.



Grazie al TimVision Box, dalla TV di casa si accederà direttamente a Netflix e al catalogo TimVision da un'interfaccia unica e si potranno trovare facilmente i contenuti desiderati grazie alla ricerca vocale garantita dall'assistente Google integrato. "Mondo Netflix" sarà fruibile anche in mobilità su tutti i device della famiglia, accedendo alle rispettive applicazioni Netflix e TimVision.

