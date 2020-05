Fujitsu: libero accesso diritti proprietà intellettuale contro il Coronavirus

Fujitsu ha annunciato – nel quadro delle proprie attività finalizzate a mitigare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia di COVID-19 – il proprio impegno nei confronti dell'iniziativa "Open COVID Pledge", ideata per promuovere il libero accesso ai diritti di proprietà intellettuale dei partecipanti nell'ambito delle attività che puntano a contrastare la diffusione globale della malattia.





Nell'impegnarsi a favore dell'Open COVID Pledge – iniziativa nata negli Stati Uniti – Fujitsu ha dichiarato l'intenzione di astenersi dal far valere i propri brevetti, modelli di utilità o design nei confronti di persone fisiche o giuridiche per un certo periodo di tempo, senza richiedere alcun compenso o corrispettivo da tali attività.

Fujitsu ha anche sottoscritto e affermato il proprio impegno nei confronti della "OPEN COVID-19 DECLARATION", un'iniziativa di natura similare avviata in Giappone.





Attraverso il proprio impegno a favore di queste due iniziative, Fujitsu garantirà il libero accesso a circa 40.000 tra brevetti, modelli di utilità e design (incluse le richieste di registrazione in corso) collegati allo sviluppo di nuovi medicinali e di nuove cure, e promuovendone attivamente l'utilizzo multidisciplinare da parte di aziende e istituti di ricerca di tutto il mondo in uno spirito di cooperazione globale e di innovazione human-centric.

