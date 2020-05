Qualcomm collabora con 15 operatori per la produzione di visori XR

, in occasione dell'Augmented World Expo (AWE) – quest'anno in versione virtuale – ha annunciato la collaborazione con operatori globali, OEM di smartphone e produttori di visori XR per rendere disponibili questi prodotti ad aziende e consumatori entro il prossimo anno.A partire dall'introduzione nell'offerta di Qualcomm Technologies di categorie di device comprendenti visori XR progettati per smartphone 5G , ben quindici operatori globali – che comprendono– hanno confermato i propri piani per la campionatura e commercializzazione di visori XR in grado di offrire esperienze immersive mai vissute primaLeggeri, facili da indossare e connessi con smartphone dotati di Qualcomm Snapdragon 855 o dalle piattaforme mobile 865,. I visori abiliteranno una nuova generazione di esperienze immersive utilizzando smartphone 5G-ready che offrono ampia banda e bassa latenza, requisiti essenziali per un'XR di qualità.Le applicazioni smartphone preferite dai consumatori potranno diventare esperienze didavanti ai loro occhi e i meeting di lavoro potranno essere rivoluzionati grazie alla telepresenza olografica con piattaforme di collaborazione virtuale, mostrando come XR e 5G siano in grado di collaborare per trasformare il modo in cui il mondo si connette, comunica e usufruisce di contenuti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita