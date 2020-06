ZTEâ€‚prontaâ€‚aâ€‚implementareâ€‚inâ€‚Italiaâ€‚unaâ€‚reteâ€‚inâ€‚fibraâ€‚otticaâ€‚daâ€‚10â€‚Gigabit

Il fornitore cinese di apparecchiature di telecomunicazionecostruirà nei prossimi due anni una moderna rete in fibra ottica da 10 gigabit nella Germania occidentale. Un accordo quadro è stato firmato tra l'operatore di reteZTE fornisce la tecnologia di rete a banda larga a 10 Gigabit per le reti in fibra ottica, Greenfiber è responsabile della gestione completa del progetto e della fornitura di Internet con 10 Gbit/s e pone una pietra miliare per l'Europa.Le prime sezioni della rete a 10 Gigabitsaranno completate quest'estate, in modo che i primi clienti finali residenziali e commerciali delle tre regioni, con un totale di 50 scuole e oltre 1.000 aziende in 15 città e comuni, avranno presto una larghezza di banda fino a dieci Gigabit al secondo.L'obiettivo strategico di ZTE è quello di svolgere un ruolo di primo piano nell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura europea di gigabit, soprattutto nelle regioni rurali. In, ZTE sta già contribuendo all'implementazione della rete FTTH di Open Fiber attraverso la fornitura e l'installazioni della propria tecnologia, in particolare la GPON per le aree A&B.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita