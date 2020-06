Check Point: a maggio il trojan banking Ursnif al 1° posto in Italia tra i malware più diffusi

ha pubblicato il suo recente. I ricercatori hanno scovato diverse campagne spam dannose che distribuiscono, che lo hanno portato al 5° posto della lista dei “Top Malware”, scalandone 19 e raddoppiando il suo impatto sulle organizzazioni di tutto il mondo. In Italia, Ursnif ha dominato il panorama delle minacce nel mese di maggio, piazzandosi al primo posto con un impatto di oltre il 14% sulle organizzazioni – mentre nel mondo l’impatto è stato meno del 2%.Il trojan banking Ursnif, credenziali di posta elettronica e altri dati sensibili. Il malware viene consegnato attraverso campagne spam con allegati Word o Excel.La nuova ondata di attacchi del trojan Ursnif - che l'ha visto entrare per la prima volta nella top10 - coincide la scomparsa di una delle sue popolari varianti,Dreambot è stato individuato per la prima volta nel 2014 e si basa sul codice sorgente filtrato da Ursnif. Come riportato dal marzo 2020, il server backend di Dreambot ha smesso di funzionare, e nessun altro caso è stato più visto. Nel frattempo, il noto trojan banking, entrato per la prima volta nella top10 dei malware nel mese di marzo, ha continuato ad avere un impatto significativo per tutto il mese di maggio, rimanendo al 1° posto per il secondo mese consecutivo. Mentre le famiglie di malware mobile più diffuse sono cambiate completamente,- a dimostrazione di come i criminali stiano cercando di monetizzare gli attacchi contro i dispositivi mobile.“Con Dridex, Agent Tesla e Ursnif, tutti nella top5 di maggio, è chiaro che i cyber criminali si stanno concentrando sull'uso di malware che permette loro di monetizzare i dati e le credenziali delle loro vittime”,“Mentre gli attacchi legati a COVID-19 sono diminuiti, abbiamo visto un aumento del 16% degli attacchi informatici complessivi a maggio rispetto a marzo e aprile. Quindi, le organizzazioni devono rimanere vigili utilizzando determinati strumenti e tecniche, soprattutto con il passaggio in massa al lavoro a distanza, di cui gli aggressori stanno approfittando.”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita