Google Meet disponibile su Gmail per Android e iOS

Il mese scorso Google Meet, lo strumento di videoconferenza premium di Google, è diventato gratuito e disponibile per tutti, oltre che accessibile direttamente attraverso Gmail da browser.



E ora

Meet diventa disponibile direttamente su Gmail per Android e iOS, per partecipare alle videoconferenze direttamente dalla casella di posta elettronica del proprio smartphone.

Nelle prossime settimane infatti verrà aggiunta una nuova tab Meet sull'app Gmail su smartphone, grazie alla quale sarà possibile vedere le riunioni pianificate su Google Calendar e prendervi parte facilmente con un solo click.

Cliccando su "Nuova riunione" nella tab di Meet sarà possibile avviare immediatamente una videoconferenza, oppure ottenere il link alla riunione da condividere o da inserire nel proprio calendario. Cliccando su "Partecipa con un codice" ci si potrà collegare alle riunioni a cui si è stati invitati, semplicemente inserendo il codice riunione.

Per eliminare la tab di Meet dall'app Gmail, sarà sufficiente accedere alle impostazioni dal menu nell'angolo in alto a sinistra della casella di posta, cliccare sul proprio account, scorrere verso il basso e deselezionare Meet.



