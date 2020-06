È firmata Oracle la app di Panino Giusto

Una schermata della app

A qualcuno piace caro. Nel senso di costoso, come talvolta si sente dire che sia Panino Giusto. Ma da sempre si sa che la qualità si paga. E altrettanto. Che oggi si sintetizza nella proposta “the Italian Art of the Panino”, capace di muovere un fatturato complessivo di 35 milioni di euro, con 550 addetti e 33 locali, dislocati tra Milano, Roma, Parigi, Londra, Tokyo, Hong Kong.Per soddisfare sempre al meglio le esigenze dei clienti, trasformate dagli scenari emersi in questi mesi, e con l’obiettivo di offrire una nuova esperienza di acquisto e di servizio, la società ha realizzatoL’idea, spiega la società, nasce dalla necessità di, semplice e veloce.che, nella stessa app, gestisce accumulo punti, cashback, coupon, offerte e vantaggi esclusivi, costituendo di fatto la prima community di Panino Giusto., ha sottolineato: “Ci fa molto piacere che un bel marchio della ristorazione Made in Italy come Panino Giusto abbia colto l’opportunità del digitale con le soluzioni Oracle, per garantire con continuità ai propri clienti quell’esperienza personalizzata e di alta qualità che li ha resi famosi qui in Italia e in tutto il mondo”."Abbiamo visto una resilienza eccezionale da parte dei ristoratori di tutto il mondo", ha aggiunto. "Panino Giusto è stato veloce nel riconoscere la necessità di una trasformazione digitale e l'ha affrontata senza esitazioni, con ponderazione e creatività insieme. Oracle è entusiasta di far parte di un team collaborativo che utilizza la tecnologia per testare nuovi concetti, valutarne l'efficacia e adeguarli di conseguenza”.Non solo:ha coinvolto nel progetto[presenti nella foto di apertura], la mini-car nata per semplificare la mobilità cittadina in modo sostenibile. La collaborazione ha dato luogo auna private delivery che consentirà a Panino Giusto di avviare un servizio a domicilio in linea con la sua mission “rendere il mondo più giusto attraverso un panino”.Infine, la partnership ha un terzo elemento essenziale che funge da collante: il sistema, che è l'hub da cui vengono elaborati ed eseguiti tutti i dati dalla app “My Panino Giusto”, sviluppata da Smart Technologies. “My Panino Giusto” rappresenta in questo senso un modello pionieristico nel settore della ristorazione, in quanto permette diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita