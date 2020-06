Esperienza di gioco coinvolgente e prestazioni al top: arrivano i nuovi laptop Asus TUF Gaming

Asus ha

annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi laptop TUF Gaming, in grado di offrire prestazioni e versatilità mai viste prima.combinnoa hardware di nuova generazione con i più recenti, a cui si aggiungono la GPU NVIDIA Turing per opzioni di visualizzazione con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e una gamma di funzionalità per una migliore durata della batteria, solidità di materiali e design accattivante.L'architetturasi integra nei computer portatili grazie alla nuova linea di processori AMD Ryzen 4000. I TUF Gaming A15 e A17 offrono opzioni che vanno fino ai più recenti processori AMD con 8 core e 16 thread. Il chip top di gamma raddoppia l'efficienza energetica rispetto alla generazione precedente, consentendo agli utenti di fare molto di più che giocare - il nuovo motore, infatti, è in grado di sostenere grossi carichi di lavoro e favorisce un’esperienza di multitasking ad alti ritmi.I TUF Gaming A15 e A17 abbinano queste prestazioni, che può migliorare ulteriormente le prestazioni sia per la produttività che per il gioco. Indipendentemente dalla CPU, la potenza di fuoco della grafica proviene dallabasata sulla più recente architettura NVIDIA Turing. La gamma completa dei laptop da gioco TUF può essere configurata fino a una scheda GeForce RTX 2060. NVIDIA Turing dispone anche di un codec video aggiornato in grado di girare filmati di alta qualità con uno sforzo minimo della CPU, in modo che gli utenti possano facilmente giocare ed eseguire lo streaming senza problemi dalla stessa macchina.Laintegrata nei nuovi processori AMD Ryzen 4000 permette alla tecnologia di sincronizzazione di adattare il refresh rate, per lavorare con monitor e dispositivi abilitati. La sincronizzazione del refresh rate del display, con conseguente adattamento del frame rate del sistema, consente di giocare in modo più fluido e senza buffer anche se l’FPS varia naturalmente nel tempo. È facile capire come la tecnologia di sincronizzazione adattiva sia il modo migliore per giocare rispetto ai display tradizionali con frequenza di aggiornamento fissa.I display IPS, per un’esperienza visiva ampia e senza limiti. Le cornici Ultraslim NanoEdge avvolgono lo schermo su tre lati, creando un design che non solo aumenta l'esperienza di immersione, ma rende anche il telaio più portatile. I laptop TUF Gaming riducono il volume complessivo dei modelli da 15,6’’ pollici del 7% rispetto ai predecessori e riducono le versioni da 17,3’’ pollici dell'8%.Ogni laptop include una webcam per lo streaming dei giochi o per videoconferenze posizionata sul bordo superiore del display, dove un sottile notch crea spazio sufficiente per la telecamera e fornisce anche un comodo angolo per sollevare il display.La nuova generazione di computer portatili TUF offre due diverse colorazioni:è caratterizzato da un telaio in metallo che risalta la fine texture del materiale grezzo. Le viti concentriche esposte ancorano le cornici e fanno eco al robusto DNA della famiglia TUF Gaming, mentre la superficie liscia del logo TUF inciso al laser contrasta con la texture in metallo che lo circonda.La, e ogni dettaglio deve essere rifinito al meglio per garantire un supporto al gamer che si trova nel mezzo di una battaglia. Ecco perché i più recenti computer portatili TUF Gaming utilizzano un design del desktop a grandezza naturale. La linea di tasti funzione è distanziata proprio come su una tastiera da tavolo, un tastierino numerico completo si trova sul bordo destro per accelerare la digitazione, mentre il blocco di tasti freccia utilizza un comodo e tradizionale layout a T invertita. La barra spaziatrice è anche leggermente estesa per fornire un’area più grande durante il gioco.Ogni tasto utilizza laper migliorare la reattività e la sensazione di digitazione generale. Gli interruttori sottostanti scattano più in alto nella corsa per un azionamento più rapido, che lascia anche maggiore spazio di movimento del tasto nel ritornare alla posizione originale. La tastiera è testata per resistere fino agarantendo una lunga durata che si addice al nome TUF.I nuovi portatili TUF Gaming offrono diverse soluzioni di connettività per le periferiche di gioco e altri accessori. Sul lato sinistro del laptop, gli utenti troveranno due porte USB 3.2 Gen 1 Type A e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. Quest'ultima supporta i monitor G-SYNC attraverso la modalità alternativa DisplayPort 1.4, e una porta HDMI 2.0b dedicata permette agli utenti di collegare un proiettore, un monitor aggiuntivo o un televisore di dimensioni elevate. Un'altra porta USB fornisce una connettività aggiuntiva sulla destra.Il Gigabit Ethernet alimenta una porta LAN ad alta velocità con bassa latenza per i giochi multiplayer più impegnativi. I portatili TUF Gaming A15 e A17 possono anche connettersi in modalità wireless con un adattatore Wi-Fi 5 (802.11ac) che include il supporto Bluetooth. ASUS TUF Gaming A15 (FX506) è disponibile in Italia, nelle colorazioni Fortress Gray e Bonfire Black, presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo suggerito al pubblico(a partire da, IVA inclusa).Asus TUF Gaming A17 (FX706) è disponibile in Italia, nella colorazione Fortress Gray, presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo suggerito al pubblico di(a partire da, IVA inclusa) e sarà prossimamente disponibile anche sull'