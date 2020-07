Microsoft Italia si riorganizza: annunciate nuove nomine

Microsoft ha annunciato due nuove nomine per supportare i progetti di trasformazione digitale delle organizzazioni italiane: Federico Suria entra in Microsoft come nuovo

Direttore Divisione Enterprise Commercial

mentre Luca Callegari rientra in Italia dopo un’esperienza presso Microsoft Svizzera e assume il ruolo di Direttore Divisione Solution Sales.





Entrambi entrano nel Leadership Team, a diretto riporto di Silvia Candiani, Amministratore Delegato. Suria e Callegari succedono rispettivamente Vincenzo Esposito e Massimiliano Ortalli che proseguono la loro carriera in Microsoft in ruoli direspiro internazionale: Vincenzo Esposito è il nuovo General Manager Commercial Partners per Central and Eastern Europe, mentre Massimiliano Ortalli prende la responsabilità del business Dynamics all’interno della Divisione Specialist team Unit dell’Area Western Europe.



Federico Suria

assume il ruolo di Direttore Divisione Enterprise Commercial con l’obiettivo di continuare a guidare i progetti di trasformazione digitale dei grandi clienti di Microsoft Italia. Federico entra in azienda dopo quasi 10 anni in Dell – EMC, dove ha ricoperto diversi ruoli nelle aree Finanza, Servizi Professionali, Vendite e ultimamente come CEO Italia di EMC2. Prima di Dell, Federico ha lavorato in McKinsey&Co Management Consulting e in Rolls-Royce Aerospace, dove detiene un brevetto sulle tecnologie a basse emissioni.



Luca Callegari, è il nuovo Direttore Divisione Solution Sales con l’obiettivo di individuare nuovi percorsi di digitalizzazione per le aziende italiane facendo leva su cloud, AI, collaborazione e applicazioni per il business.

Luca Callegari rientra in Italia dopo 4 anni presso Microsoft Svizzera dove ricopriva lo stesso ruolo e dopo esperienze alla guida delle Divisioni M&O e Partner e Piccole e Medie Imprese.

Luca ha iniziato la sua carriera in Samsung nell’area vendite e nel marketing, fino ad arrivare alla Direzione Marketing della divisione Telefonia. Nel 2010, Luca Callegari è entrato in Microsoft Italia come Responsabile Windows Phone e nel 2011 è stato nominato Marketing Strategist per il business della telefonia mobile presso la sede centrale di Microsoft a Redmond.

Due anni dopo è tornato nel suo paese d’origine dove ha assunto il ruolo di Direttore Marketing per Microsoft Windows, Office e Surface.

