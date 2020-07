Nuovi incarichi e nomine in Canon Italia

In linea con l'obiettivo

di consolidare ed evolvere la struttura dedicata alle soluzioni Document Solutions,

Canon Italia

annuncia la nomina di

Giuseppe D'Amelio, nuovo Direttore Marketing DS

e

Pierluigi Fioretti, nuovo DS Sales Director di Canon Italia.



In qualità di Direttore Marketing DS, Giuseppe D'Amelio sarà responsabile della creazione di piani di sviluppo e di trasformazione strategica per sostenere la crescita del business DS di Canon nel nuovo contesto di mercato, nonché di iniziative di brand awareness per supportare le esigenze di innovazione e trasformazione digitale di clienti e partner. In Canon dal 2015, la carriera di Giuseppe D'Amelio è caratterizzata da un percorso professionale ventennale intrapreso in diversi mercati e settori, durante il quale ha ricoperto ruoli di leadership e manageriali di crescente responsabilità in primarie aziende di consulenza e servizi.

Nel ruolo di DS Sales Director, Pierluigi Fioretti sarà responsabile di creare specifiche strategie di vendita per favorire la crescita del business DS di Canon nonché di rispondere alle rapide trasformazioni in atto sul mercato e alle esigenze di innovazione e competitività dei clienti. Pierluigi Fioretti è entrato in Canon Solutions Italia Centro Sud nel 2010, prima in qualità di Direttore Commerciale, poi come Direttore Generale della società affiliata di Roma. Nel settembre del 2019, ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Canon Solutions Italia Srl Nord e Centro Sud, due realtà fondamentali per lo sviluppo delle vendite dell'azienda in ambito B2B e partner di riferimento per quelle aziende che puntano sull'innovazione tecnologica e sull'efficienza dei processi quale driver strategico di crescita.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita