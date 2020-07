WindTre amplia la disponibilità della fibra ultraveloce in Puglia

WindTre continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica in Puglia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Manfredonia, città del parco nazionale del Gargano, e a Corato, importante centro produttivo nel cuore delle Murge.



La linea ultraveloce di WindTre è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede navigazione illimitata in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi nell’offerta, oltre a Giga illimitati da smartphone, per un’esperienza che garantisce il massimo delle performance in navigazione.



