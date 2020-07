Huawei: fatturato su del 13,1% su base annua

Huawei: "Mentre i Paesi di tutto il mondo sono alle prese con la pandemia COVID-19, le tecnologie ICT sono diventate non solo uno strumento cruciale per combattere il virus, ma anche un motore per la ripresa economica".

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 14/07/2020