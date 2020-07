Bambini protetti su YouTube grazie a Kaspersky Safe Kids

Per evitare che i bambini vedano video problematici mentre navigano su YouTube,ha introdotto una nuova funzionalità di monitoraggio nella sua applicazione di parental control,. È una funzionalità importante per i genitori attenti al tipo di contenuti che i loro figli vedono e alle informazioni che fruiscono.Infatti, nonostante YouTube consenta ai genitori di proteggere i propri figli dai contenuti per adulti attraverso la, essi riconoscono comunque che i filtri potrebbero non essere totalmente affidabili.La funzionalità Safe Search in YouTube invece, in modo che possano vedere ciò che i loro figli stanno cercando. In questo modo i genitori hanno la certezza che i loro figli non trovino alcun contenuto che possa essere correlato a un termine di ricerca inappropriato, come ad esempio materiali che contengonoe non solo risultati video.Inoltre, la funzionalità garantisce che i genitori possano proteggere i propri figli consentendo l'accesso all’elenco dei video o degli argomenti che sono stati ricercati su YouTube.Quando la funzionalità è attiva su un dispositivo o nell'applicazione YouTube,, i risultati della ricerca vengono bloccati. Le categorie vietate includono contenuti per adulti, alcol, droghe, blasfemia e tabacco, nonché contenuti razzisti o discriminatori. Dopo aver bloccato le richieste di ricerca inappropriate su YouTube nell'applicazione, il bambino vedrà un messaggio che notifica che i risultati potrebbero non essere sicuri perché includono contenuti appartenenti a una delle categorie citate."A causa della pandemia, i bambini passano più tempo a casa e hanno meno attività che li tengono occupati. Durante questo periodo, quindi, stanno utilizzando più spesso YouTube per guardare video sia divertenti che educativi. I genitori non hanno sempre il tempo di controllare quali video stiano guardando i loro figli, tuttavia vogliono tenerli al sicuro senza invadere continuamente i loro spazi. Grazie alla nuova funzionalità Kaspersky Safe Kids per YouTube, i genitori possono essere sicuri che i bambini cerchino video in sicurezza, e non si imbattano in contenuti per adulti",Safe Search in YouTube è compatibile con i browser dei dispositivi. Funziona anche direttamente all'interno dell'app ufficiale di YouTube su telefoni e tablet Android. Pertanto, i genitori possono essere sicuri che i loro figli visitino l'app senza trovarsi di fronte a video con contenuti non adatti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita