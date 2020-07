TCL LINKHUB Wi-Fi Mesh AC1200: copertura Wi-Fi per tutta la casa

TCL Communication ha annunciato il nuovo, un device che estenderà senza sforzo la connettività per tutti i dispositivi intelligenti.TCL LINKHUB Mesh Wi-Fi AC1200, infatti, permette di trasformare la propria casa in una Smart Home collegando più dispositivi fra loro tramite l'autorizzazione dell'utente e un'applicazione dedicata per la regolazione delle impostazioni, il parental control, la gestione della connessione degli ospiti e altro ancora.Il sistema LINKHUB Wi-Fi Mesh è una soluzione Wi-Fi per tutta la casa di nuova generazione, che permette agli utenti di interfacciare 2 nodi per assicurareIl sistema LINKHUB Wi-Fi Mesh è molto facile da configurare, in modo da poter iniziare a navigare, a trasmettere in streaming o a lavorare istantaneamente utilizzando le impostazioni di fabbrica di preaccoppiamento del sistema. Selezionando una qualsiasi unità da collegare a Ethernet, tutte le impostazioni si sincronizzeranno automaticamente all'interno del pacchetto. Questa facileLa funzionefornisce una connessione continua e fluida in tutta la casa, permettendo all'utente di muoversi di stanza in stanza senza perdere velocità nella connessione. Il dispositivo è inoltre in grado di rilevare dinamicamente dove il segnale deve essere reindirizzato per una copertura ottimizzata e ampliata. A differenza di un estensore Wi-Fi, è necessario un solo SSID per l'intero sistema LINKHUB Mesh Wi-Fi.ll sistema LINKHUB Mesh Wi-Fi System, ma anche per hotel o piccole imprese, con tre unità mesh che supportano fino a 90 utenti Wi-Fi in simultanea. È possibile estendere la copertura Wi-Fi implementando fino a nove router LINKHUB Mesh Wi-Fi, permettendo agli utenti di beneficiare di un segnale esteso, veloce, stabile, ovunque si trovino.Gestire la rete è ora un compito facile, grazie all'app dedicata del sistema mesh. Tramite l'applicazione è possibile modificare le impostazioni di base,, senza dimenticare di creare connessioni Wi-Fi separate e sicure per gli ospiti. È inoltre possibile programmare gli orari di accessibilità per i bambini, grazie alle funzioni di parental control.LINKHUB Wi-Fi Mesh AC1200 sarà presto disponibile, nelle colorazioni Pink e Blue.