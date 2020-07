PayPlug: in cinque anni gli acquisti da mobile hanno raggiunto il 51%

Un consumatore su due utilizza lo smartphone per lo shopping online, in particolare nel weekend e per spese medie di 75 euro. Per acquisti superiori ai 75 euro si preferisce invece l'uso del PC.

È la fotografia scattata da PayPlug, la soluzione di pagamento online per l'e-commerce concepita per le piccole e medie imprese, che ha condotto uno studio relativo agli acquisti online nei mercati di Italia, Francia, Spagna, Belgio e Germania.

Secondo PayPlug, gli acquisti tramite dispositivi mobili non sono mai stati più elevati: dal 2016 al 2020 il trend è stato in costante ascesa e si è passati dal 30% al 51% degli acquisti online tramite device mobili. L'uso del computer è stato quindi gradualmente soppiantato da quello di smartphone o tablet, trasformando l'e-commerce in "m-commerce". Tuttavia nell'ultimo anno questo trend si è stabilizzato attorno al 50%, segno di un mercato più maturo.



I giorni perfetti per lo shopping online via mobile in Italia sarebbero il sabato e la domenica, con una media del 51%; il desktop viene privilegiato per gli acquisti durante il resto della settimana, quando quelli da mobile scendono al 38%: un'abitudine probabilmente legata all'uso del pc per motivi di lavoro nei giorni feriali.



Durante il lockdown si è invece registrata una flessione sul carrello medio, sia da mobile che da desktop.

I dispositivi mobile sono privilegiati per lo shopping prêt-à-porter e degli accessori, in particolare abbigliamento (63%), accessori (59%) e cosmetici (58%).

Gli acquisti da mobile l'hanno fatta da padrona anche nel periodo di lockdown: si è appurato che lo shopping online via mobile non è legato soltanto allo stare fuori casa, poiché le percentuali di acquisto da smartphone o tablet pre, durante e post lockdown, mostrano un uso costante di questi strumenti anche in un periodo che ha visto una maggiore presenza tra le mura domestiche.

PayPlug ha inoltre registrato durante il lockdown un interessante aumento di transazioni su mobile effettuate tramite la Richiesta di Pagamento, la funzione che permette ai commercianti di gestire più facilmente gli ordini effettuati via telefono, inviando al cliente una mail o un sms con un link per reindirizzarlo ad una pagina di pagamento PayPlug, 100% sicura, per finalizzare la transazione.

Dall'inizio dell'anno il 42% delle Richieste di Pagamento si è concretizzato attraverso pagamento tramite mobile, registrando un + 40% durante il periodo di lockdown, quando è stata utilizzata da 1 commerciante su 3. In questo modo infatti i negozi di prossimità hanno potuto farsi pagare a distanza, in sicurezza e in anticipo, limitando il rischio di dover acquistare prima la merce all'ingrosso o far fronte alla necessità di disporre di grande liquidità per pagare i fornitori, ancor prima di aver incassato gli ordini.

