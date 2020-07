Lenovo: lineup 2020 all'insegna del gaming

Lenovo Legion 7i

"Tradizionalmente Lenovo non sviluppa prodotti partendo solo dalla tecnologia: abbiamopartendo dalle esigenze di vari tipi di utenti e abbiamo sviluppato prodotti specifici per soddisfarle": le parole di, Head of Product Marketing Italia di Lenovo, sintetizzano il senso delle novità che la casa cinese sta portando anche in Italia. Alcune novità erano peraltro già state anticipate in vari lanci internazionali. Ora si concretizzano anche in Italia e si caraterizzano per un ampio raggio d'azione.Difficile non vedere nella parteun fulcro delle novità Lenovo. Il mercato italiano ha già risposto bene alle proposte di Lenovo in ambito "videogiochistico". Forse perché l'azienda ha messo nel mirino una gamma di gamer un po' particolare.. Quelli che per la maggior parte del tempo usano il loro computer per lavorare, magari. Ma che poi lo vogliono pronto anche per sessioni intensive di gaming online.Lenovo ha indirizzato queste esigenze con una linea - Legion - che si sta man mano ampliando e differenziando. Il punto di forza restano i notebook, che ora contano su tre famiglie. Al top di gamma troviamo: processori Intel Core da i5 a i9 di decima generazione, GPU sino alla Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q, display da 15 pollici Full HD.Più contenute le prestazioni delle famiglie, che si fermano alle GPU GeForce RTX 2060 e che si differenziano per l'adozione di processori Intel Core i5-i7 (Legion 5i) oppure AMD Ryzen 5-7 della famiglia 4000. Disponibili anche versioni da 17 pollici, per chi ha spazio.Chi ama giocare da notebook ma non è poi così accanito può puntare sul nuovoAdotta processori analoghi al Legion 5i ma nella parte grafica si ferma alla GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Chi invece preferisce giocare da desktop ha ora disposizione, un midtower con processori Intel Core e GPU Nvidia GeForce RTX 2060. Per entrambi i prodotti ci sono anche le versioni con CPU AMD Ryzen.Gaming a parte, Lenovo ha incentrato la sua offerta di notebook consumer (o quasi, come vedremo) inprecisi. Una fascia alta collegata al brand Yoga, una fascia cosiddetta mainstream con i prodotti IdeaPad, una gamma "prosumer" con la nuova linea Creator.Lenovo Yoga, spiega Carozzi, "resta ila partire dalla scelta dei materiali e dei componenti e dalle innovazioni portate nei prodotti". Qui la novità è, un PC notebook ultrasottile, disponibile con display da 14 o 15 pollici. A seconda delle versioni arriviamo a processori Intel Core i7 o AMD Ryzen 7. Display Full HD con grafica integrata.Per la parte mainstream le novità sono. Le caratteristiche hardware principali sono simili a quelle del modello Yoga. Finiture, dimensioni e leggerezza sono però diverse. La versione Flex è un convertibile.Lenovoè una novità anche concettuale. È destinato a chi, consumer e non, intende creare contenuti digitali, dal grafico professionista al vlogger, e che di norma avrebbe cercato buone prestazioni grafiche puntando verso i notebook da gaming. Con i nuovi - entrambi da 15 pollici - ha invece a disposizione una buona potenza di calcolo e grafica, unita a un design più convenzionale e soprattutto a display di qualità con una notevole fedeltà cromatica.Da segnalare poi che Lenovo punta sui Chromebook anche in Italia. Sono infatti in arrivo due PC basati su Chrome OS.è un 2-in-1 detachable con display da 10 pollici mosso da un processore MediaTek.è un più classico convertibile da 13 pollici con processore Intel Core i5.Le novità Lenovo arriveranno scaglionate sul mercato italiano. Aarriva IdeaPad 5, con prezzi a partire da 539 euro. Adè il turno di IdeaPad Flex 5 (da 679 euro in versione AMD e da 799 con processori Intel), IdeaPad Chromebook Duet (da 349 euro), Legion 7i (da 2.399 euro), Legion 5i (da 1.699 euro), Legion 5 (da 1.499 euro), Legion Tower 5i (da 1.199 euro), IdeaCentre 5i (da 999 euro).Bisogna invece aspettareper Yoga Slim 7 (da 1.299 euro), Flex 5 Chromebook (da 449 euro), IdeaPad 3i (da 999 euro). Aè il turno di IdeaPad 3 (da 1.199 euro), Yoga Creator 7 (da 1.799 euro), IdeaPad Creator 5 (da 1.499 euro). Buon ultimo IdeaCentre 5, disponibile in Italia daa partire da 999 euro.