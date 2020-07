I nuovi Chromebook di lenovo

, forti delle caratteristiche che ne hanno fatto le vedette della rassegna tecnologica di inizio anno,arrivano anche sul mercato italiano, con disponibilità da agosto e prezzi che partono da 349 euro, come raccontato la scorsa settimana in occasione dell'annuncio della nuova lineup per l'Italia della casa cinese Il primo modello,, è uno dei più leggeri e sottili al mondo di questa categoria di portatili basati su Chrome OS, e vanta una durata della batteria fino a 10 ore. Con il nuovo design minimalista e lo stilo USI per una modalità naturale di scrittura a mano e di disegno a bassa latenza, questo Chromebook 2-in-1 detachable combina perfettamente portabilità e semplicità d’uso e rappresenta la scelta intelligente per chi desidera essere produttivo anche in mobilità.IdeaPad Chromebook Duet, sottolinea una nota, è affidabile, consente tempi di avvio superveloci, aggiornamenti automatici fino a giugno 2028, secondo le policy AUE di Chrome OS, e compatibilità con Microsoft Office Suite, nonché protezione antivirus integrata, Google Assistant per produttività e accesso offline alle applicazioni necessarie per le attività principali.Altra novità in arrivo in Italia èVeloce, flessibile e divertente,un pratico PC convertibile da 13 pollici progettato per essere più sicuro, intelligente e leggero a soli 1,35 kg. Con un potente processore Intel Core i5 fino alla decima generazione, SSD PCIe fino a 128 GB di memoria e DDR4 con 8 GB di memoria, è il primo Chromebook da 13 pollici ad avere due altoparlanti stereo intelligenti rivolti verso l'utente per un audio di qualità anche a volume massimo.Il nuovo, brillante display touchscreen IPS Full HD da 13 pollici con luminosità fino a 300 nits presenta una nuova cornice sottile, ed è il primo Chromebook consumer di Lenovo a supportare una penna digitale con supporto integrato. La punta sensibile alla pressione offre un'esperienza di scrittura naturale con le app di creatività e software Adobe Suite.La durata della batteria fino a 10 ore fa di Lenovo IdeaPad Flex 5 il convertibile perfetto per qualsiasi occasione d’uso; passa rapidamente dalla modalità tablet, tent, stand o laptop, mentre la porta Thunderbolt 3 e il WiFi 6 consentono di trasferire dati molto rapidamente. Disponibile in grigio grafite con elegante finitura in metallo satinato, fotocamera da 720p e tastiera retroilluminata resistente agli schizzi: questo laptop Thin è destinato a diventare popolare soprattutto tra chi cerca praticità ovunque.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita